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日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底

2018-04-10 07:00福耳

3日巨人對上中日，比賽剛開始就傳來讓台灣球迷心痛的消息，陽岱鋼首局首打席就被投手觸身球擊中左手背退場，之後確認左手背骨折，完全康復至少需要6週的時間。陽岱鋼在今年開季就一直擔任第一棒、中外野手的位置，對於巨人打線在發動攻勢上是個很重要的發動機，但他卻在第4場比賽就受傷，預計在5月底才能重回球場，開季後的4場比賽，陽岱鋼的打擊率雖然只有2成31，但他的缺陣對於巨人在攻守兩方面來說仍有相當的影響。

陽岱鋼缺陣後，巨人總共進行了5場比賽，這5場分別由立岡宗一郎及中井大介2人來擔任開路先鋒的工作，邏輯就是如果對方先發是左投就以右打的中井，右投就以左打的立岡來先發，立岡在陽岱鋼受傷後那天替補上場，3打數2安打，5日的先發也是3打數2安打，但接下來的2場先發都是4打數無安打，至於中井，4日的先發沒有安打，在7日則交出2安打的表現。就打擊方面來說，由於比賽場次數據還不足，2人是否能夠補起陽岱鋼缺口，尤其是在長打的部分，還有待觀察；守備上也有些狀況，立岡可以守中外野，右外野則由龜井善行防守，而中井先發都是守右外野，中外野就由老將長野久義來防守，看起來這也是上週很明確的兩套先發防守陣容，不過長野開季以後的打擊表現不佳，打擊率還不到2成，龜井更慘，出賽4場10個打數，本季首安仍未出爐。開季火熱的岡本上週打擊有稍微冷卻的現象，兩名洋砲也還在調整，又傷了擁有長打能力及速度的陽岱鋼，使得巨人打線不若熱身賽那麼具有威脅性，目前戰績只有4勝5敗，在央聯只排第四。

陽岱鋼(中)在一開季就受傷，而長野久義(左)打擊表現不佳，讓巨人相當頭痛。 福耳...
陽岱鋼(中)在一開季就受傷，而長野久義(左)打擊表現不佳，讓巨人相當頭痛。 福耳攝影
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當然，對於台灣球迷來說，或許對巨人的戰績不是太在意，到底陽岱鋼要多久才能重回球場，這傷勢是否會影響他職棒生涯的發展，這些才是最重要的。陽岱鋼自從10年站穩先發後，接下來的幾個球季都維持140場以上的出賽狀態，不過近年來運氣不佳，幾乎每個球季都會傳出受傷的消息，14年因左膝及右肩傷勢休息了近一個月，還中斷了連續出賽442場的紀錄；15年則是右大腿不適及左手腕舟狀骨骨折，導致整季只出賽了86場，各項打擊數據也不理想；16年雖然在8月中也發生右肋骨骨折的問題，不過這年還是帶傷出賽了130場，對於火腿拿下日本一有很大的幫助。

陽岱鋼近年頻頻受傷，但參加幾項國際賽事，可說是相當辛苦。 聯合報系資料照片
陽岱鋼近年頻頻受傷，但參加幾項國際賽事，可說是相當辛苦。 聯合報系資料照片
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陽岱鋼上季轉隊至巨人，由於下半身不適，只出賽了87場，無法交出與身價相符的打擊數據，上季甚至可以說是陽岱鋼近年來的谷底，為了要擺脫上季的不名譽表現，陽岱鋼今年從春訓就開始積極維持體能狀態，在熱身賽做了許多調整，開季被賦予開路先鋒的重責，誰知道一個觸身球，讓他只打了4場比賽就進傷兵名單，現階段他也只能先專心養傷，以期在5月底能順利重返一軍。

巨人在傷了陽岱鋼後，起用前述的中井及立岡擔任第一棒的工作，但之後的5場比賽只有1勝4敗的戰績，其實這也不全然是2人的問題，陣中的老將如龜井、長野、阿部慎之助等人以及洋砲都還沒有進入狀況，引以為傲的先發投手戰力如菅野智之、田口麗斗、野上亮磨等人又出乎意料的大爆炸，監督高橋由伸也似乎還在思索解決之道，看起來，巨人要爬出谷底還需要一段時間。

陽岱鋼讀賣巨人

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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