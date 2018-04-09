親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

MLB／大谷翔平好威 日本贊助商削爆了

棒球／中道中學棒球隊停招 招生贊助皆困境盼轉機

2018-04-09 17:48中央社 台北9日電

宜蘭縣唯一的青棒球隊中道中學棒球隊今年停招，總教練陸永茂表示，球員招生困難、贊助商合約到期等都是問題，中道成軍19年，如果明後年繼續停招有可能走入歷史，希望還有轉機。

中道董事會決議今年球隊停招一年，總教練陸永茂表示，原因很多，贊助商合約2016年結束後沒有續約，這2年沒有贊助，球隊花費大，加上中道幼兒園近年招生不錯，校方考量棒球場佔地大，也計畫挪用棒球場土地。

苦尋不到宜蘭縣在地贊助商，加上近年招生瓶頸都是關鍵，陸永茂表示，去年、前年招生都只招到一名縣內球員，「一開始一手成立這支球隊，就是希望10年後棒球隊大多數球員都能是在地球員」，西部學校招生誘因大，縣府因為中道為私立學校而沒有支援，現在沒有贊助商，球隊沒兵、沒糧，面臨危機。

今年停招一年，目前高三球員畢業後，升上來的高三、高二球員約還有23人，不會影響新學年度的參賽，明年會不會招生還是未知數，但明、後年若繼續停招，中道棒球隊很有可能走入歷史。

中道中學棒球隊2000年由陸永茂一手帶起，多次因為經費問題面臨解散危機，2009年中道在高中棒球聯賽（木棒組）首度打出隊史最佳成績第4名，卻面臨停招、解散，後在現任亞洲棒球總會會長彭誠浩牽線下，找到贊助商、延續招生。

陸永茂最為人樂道的，就是闖黑道把鄧志偉帶回球隊，2007年鄧志偉高中時期一度誤入黑道，鄧志偉曾回憶，當年不是真的想要混黑道，只是突然不想打球，當了棒球「逃兵」，陸永茂2度跟黑道大哥周旋，終於帶回鄧志偉，培養出中職統一獅隊球星鄧志偉。

中道近年成績雖然不算理想，但仍是指標性球隊，現役中職球員鄧志偉、富邦悍將隊投手林晨樺、兄弟隊捕手林明杰都是來自中道。

鄧志偉中職

相關新聞

亞運／南韓棒球大名單出爐 宣銅烈點名注意王維中

2018-04-09 18:01

台灣紅檜迎接世界盃相撲6大國際賽

2018-04-09 16:23

中職／猿二軍上演0助殺比賽 中職史上第一次

2018-04-09 15:33

中職／獅隊郭阜林開轟秀美技 施子謙好投

2018-04-09 01:04

中職／猿隊林承飛 生日開心滿貫砲

2018-04-09 01:04

中職／首轟出爐獲MVP 郭阜林更滿意守備美技

2018-04-08 22:08

中職／林承飛敲滿貫砲過生日 200安只是過程

2018-04-08 21:55

中職／林承飛生日敲滿貫史上首位 猿隊轟倒悍將

2018-04-08 21:54

中職／施子謙6局失4分 蔗總讚比預期好

2018-04-08 21:46

中職／郭阜林、陳鏞基開轟 施子謙好投領獅連勝

2018-04-08 21:46

圖輯／獅10比4勝象 郭阜林攻守俱佳獲MVP

2018-04-08 20:52

中職／再扛獅隊終結者 邱浩鈞保持平常心

2018-04-08 20:22

中職／忘掉去年成績 曾陶鎔重新開始

2018-04-08 20:06

圖輯／王則鈞先發撐不滿1局 獅8比3領先象

2018-04-08 19:24

日職／羅德隊李杜軒代打吞2K 陳冠宇下二軍

2018-04-08 19:18

中職／陳明軒升一軍定位牛棚 找合適調整方式

2018-04-08 19:16

中職／林承飛澄清是年輕人 想回到最初的感覺

2018-04-08 18:34

中職／棒子全斷換手氣 蘇智傑愛上朱元勤球棒

2018-04-08 18:04

中職／陳琥未來轉先發？ 兄弟史總：有可能

2018-04-08 16:54

國中棒球聯賽／屏東唯一女球員 再見安驚豔全場

2018-04-08 16:48

日職／挨3轟被打爆 陳冠宇降回羅德二軍

2018-04-08 13:07

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00

季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績

2018-03-21 07:00

日職／曾獲一朗好評 混血王子搶進開幕戰先發

2018-03-20 07:00

季前分析／桃猿劍指二連霸 關鍵人物是三洋投

2018-03-20 07:00

日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真

2018-03-19 07:00

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00

日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

2018-03-14 07:00
看更多

熱門文章

MLB／大谷7局送12K僅被敲1安 再贏運動家摘第二勝

2018-04-09 07:03

大谷翔平最大優點 難量化之超高EQ

2018-04-09 07:00

MLB／火球配招牌指叉 大谷讓運動家狂揮空棒

2018-04-09 08:22

NBA／柯爾說重話強調防守 湯普森34分率隊止敗

2018-04-09 11:49

MLB／大谷翔平地獄速差 揮空率高得嚇人

2018-04-09 12:41

NBA／14連勝到手 76人笑納50勝鹹魚翻身

2018-04-09 09:46

SBL／不滿裁判 許晉哲怒批：搞懂規則再來吹

2018-04-08 20:54

NBA／裁掉卡斯比的決定不難 但柯爾感覺糟

2018-04-09 12:30

MLB／大谷翔平表現驚人 渡邊久信：時代變了

2018-04-09 11:51

MLB／大谷翔平好威 日本贊助商削爆了

2018-04-09 16:06

MLB／7局接近無安打表現 大谷：小學以來最佳

2018-04-09 11:29

季後賽闖關形勢大好 76人充滿無限可能

2018-04-09 07:00

MLB／大谷12K收第2勝 完全比賽第7局才破功

2018-04-09 07:43

NBA／衡量下季動向關鍵 詹姆斯：家人和贏球

2018-04-09 08:28

MiLB／紅襪當家游擊手傷退 林子偉有望升大聯盟

2018-04-09 09:38

MBL／天冷手感熱 一朗又雙安

2018-04-09 01:04

NBA／14連勝平均大三元 西蒙斯直指新人王

2018-04-09 11:20

MLB／第7局完全比賽破功 大谷：只想記分板掛0

2018-04-09 10:39

MLB／大谷翔平2度登板主投獲勝 教頭：好投

2018-04-09 11:17

NBA／勇士吞連敗 柯爾點頭取代前一場搖頭

2018-04-08 20:02

NBA／超越柯利、裴頓 歐拉迪波續寫抄截紀錄

2018-04-09 13:00

NBA／西區大亂鬥 馬刺需再贏1場才能晉級季後

2018-04-09 01:04

MLB／投打追平上古神獸紀錄 大谷齊名貝比魯斯

2018-04-09 09:26

NBA／米契爾精彩獨奏 爵士鎖定季後賽席次

2018-04-09 10:05

日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

2018-04-09 07:00

MLB／大谷高水準表現 隊友酸爆看衰專家

2018-04-09 14:15

NBA／庫普恰克掌黃蜂 喬丹：他是經過證明的贏家

2018-04-09 11:30

SBL／璞園扳平戰局 金酒拉莫斯賽後動怒批裁判

2018-04-08 23:20

SBL／奪年度MVP卻2連敗 呂政儒：不會被擊潰

2018-04-08 20:15

MLB／道奇延長賽勝巨人 克蕭本季首勝仍難產

2018-04-09 12:00

HBL／超過400隊剩8強 乙級決賽16日開戰

2018-04-09 17:08

MLB／一周內兩度單場5K 史丹頓創難堪紀錄

2018-04-09 14:03

性騷事件自己調查真相 球評李亦伸：要找回尊嚴與清白

2018-04-09 13:36

MLB／大谷翔平完剋運動家 喬伊斯：要脫帽致敬

2018-04-09 15:20

中職／忘掉去年成績 曾陶鎔重新開始

2018-04-08 20:06

NBA／孕妻5次住院治療 柯瑞挺她渡難關

2018-04-09 16:31

SBL／賽勒關鍵兩罰俱中 富邦險勝裕隆2連勝

2018-04-08 19:22

NBA／美國隊著眼未來 點名布克、米契爾

2018-04-09 16:30

名人賽／瑞德穿綠夾克 生涯首座大賽冠軍到手

2018-04-09 08:42

NBA／德羅展輪休沒問題 暴龍三分雨退魔術

2018-04-09 10:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top