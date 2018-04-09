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MLB／6.1局完美演出 大谷：最接近無安打的一次

2018-04-09 11:29聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大谷翔平指叉球有多猛？數據會說話，兩場先發下來，運動家打者對他的指叉球揮了37次棒，其中26次落空，百分之70.3的揮空率，是今年大聯盟所有投手裡最佳的單一球種。

大谷翔平先發7局狂飆12次三振，多數受益於他的招牌指叉球，大聯盟官網指出，大谷的指叉球有兩種，一種專門用來對付右打內角，另一種出手時軌跡像速球，但接下來會快速下沉，是他製造揮空的主要武器。

雖然不必站上打擊區對抗，隊友柯札特（Zack Cozart）還是說，「他的指叉球很會跑，我幾乎每次都覺得是顆好球，但都猜錯，它會掉到好球帶下方。」

大谷翔平今天在比賽裡製造出24次揮棒落空，比國民塞揚強投薛則（Max Scherzer）還多一次，是今年大聯盟開季以來的最佳紀錄，揮空率達百分之54，自「Statcast」2015年上路以來，只有克魯柏（Corey Kluber）、達非（Danny Duffy）、里瑞安諾（Francisco Liriano）和史特拉斯堡（Stephen Strasburg）曾繳出更好數據。

除了指叉球外，接近100哩的速球也是主要武器，捕手搭檔馬多納度（Martin Maldonado）稱讚，大谷翔平總是能穩定地，將速球控制在好球帶角落，「如果不是速球太強，打者也不會對他的指叉球出棒，我認為，大谷能隨心所欲丟快速球，才造成打者壓力去揮指叉球。」

身為捕手，馬多納度對於完全比賽更為「敏感」，還在比賽中跟大谷翔平的翻譯示意，不要在休息區跟大谷講話，為的就是不想搞砸紀錄；大谷也表示，這大概是自己最接近無安打的一場比賽，也是國小以來的最佳表現。

大谷翔平大聯盟Stephen Strasburg

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