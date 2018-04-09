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日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

2018-04-09 07:00Hiyan

日本職棒中央、太平洋兩聯盟去年的最強投手，同時也是囊括最多勝、最優秀防禦率雙冠投手：菅野智之（17勝、防禦率1.59）、菊池雄星（16勝、防禦率1.97），開季之後卻是兩樣情，表現呈現極大落差。

近年來逐步進化的26歲左投菊池雄星開季2連勝，4月6日幫助西武締造開幕後6連勝（4月8日推進至8連勝），是隊史自從1991年以來、相隔27年再度達成此紀錄。菊池在開幕戰對日本火腿先發7局失2分；4月6日再戰歐力士投8局只失1分，表現穩定又能吃長局數，展現了一名球隊王牌投手該有的價值。非常有機會繼去年之後表現更上一層樓，對於有心赴美挑戰大聯盟的菊池而言，身價也可望持續上升。

菊池雄星在獲得西武球團大幅加薪之後，本季表現還是非常出色。 擷圖自維基百科／えす...
菊池雄星在獲得西武球團大幅加薪之後，本季表現還是非常出色。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影
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菊池雄星去年底獲得西武加薪1億4,000萬日幣，年薪來到了2億4,000萬日幣，是西武球團史上最大幅加薪。今年他給自己訂的目標是「投滿200局」，「這是一個巨大的數字，希望一整年不受傷挑戰這項目標！」去年他投了187.2局，是洋聯第一。洋聯上一次有投手單季投球局數超過200局已經要回溯到2014年樂天的則本昂大（202.2局）。菊池雄星今年希望向200局叩關，邁向高難度的200局之路，開季之後2連勝有個好的開始。

不僅是菊池雄星，西武7連勝期間的先發投手，包括多和真三郎、十龜劍、以及兩名洋投沃夫（Brian Wolfe）、卡斯提歐（Fabio Castillo）都獲得勝利投手，追平了1954年南海鷹隊，並列日本職棒史上最多。穩定的先發戰力對新球季的西武而言是一大好消息。

反觀菅野智之，與菊池雄星一樣很早就被列為開幕戰先發的不二人選，不過菅野首戰對阪神先發7局被擊出生涯單場最多的12支安打，失掉5分也是4度開幕先發最慘。菅野智之過去3度擔綱開幕先發全部拿下勝投，這一次卻讓東京巨蛋史上最多的46,318名觀眾失望。相隔一週之後，菅野的狀況還是沒有改善，對上養樂多先發6局失掉5分（責失4分），包括山田哲人的一支全壘打。菅野去年交流戰曾經有連續兩場失5分的失常演出，不過對上中央聯盟的對手則是自他2013年進入職棒以來首度的屈辱。菅野智之開季後兩場比賽累積0勝2敗、防禦率6.23，完全不像是身為日本職棒王牌投手該有的表現。

巨人隊王牌投手菅野智之開季後表現走樣，連兩戰都遭到對手的修理。 聯合報系資料照片
巨人隊王牌投手菅野智之開季後表現走樣，連兩戰都遭到對手的修理。 聯合報系資料照片
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儘管菅野智之表示自己狀況並沒有不好，不過連續兩場遭到KO對菅野來說實在少見，不禁令人擔心，「菅野智之到底怎麼了？」而去年還有兩大巨投坐鎮的巨人軍，今年在少了麥可拉斯（Miles Mikolas）之後更加沒有王牌失靈的本錢，否則依照廣島開季以來的絕佳狀況，巨人想要奪回優勝將難上加難。去年拿下13勝的左投田口麗斗也有類似狀況，開季之後一勝難求，防禦率高達11.25。菅野智之肩負的責任更加重大，他預計將於本週對上二連霸球隊，同時也是最大的敵手廣島鯉魚隊，能否及早恢復身手，將牽動本季中央聯盟的戰局演變。

西武讀賣巨人菅野智之

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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