日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

日本職棒中央、太平洋兩聯盟去年的最強投手，同時也是囊括最多勝、最優秀防禦率雙冠投手：菅野智之（17勝、防禦率1.59）、菊池雄星（16勝、防禦率1.97），開季之後卻是兩樣情，表現呈現極大落差。

近年來逐步進化的26歲左投菊池雄星開季2連勝，4月6日幫助西武締造開幕後6連勝（4月8日推進至8連勝），是隊史自從1991年以來、相隔27年再度達成此紀錄。菊池在開幕戰對日本火腿先發7局失2分；4月6日再戰歐力士投8局只失1分，表現穩定又能吃長局數，展現了一名球隊王牌投手該有的價值。非常有機會繼去年之後表現更上一層樓，對於有心赴美挑戰大聯盟的菊池而言，身價也可望持續上升。

菊池雄星在獲得西武球團大幅加薪之後，本季表現還是非常出色。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影 分享 facebook

菊池雄星去年底獲得西武加薪1億4,000萬日幣，年薪來到了2億4,000萬日幣，是西武球團史上最大幅加薪。今年他給自己訂的目標是「投滿200局」，「這是一個巨大的數字，希望一整年不受傷挑戰這項目標！」去年他投了187.2局，是洋聯第一。洋聯上一次有投手單季投球局數超過200局已經要回溯到2014年樂天的則本昂大（202.2局）。菊池雄星今年希望向200局叩關，邁向高難度的200局之路，開季之後2連勝有個好的開始。

不僅是菊池雄星，西武7連勝期間的先發投手，包括多和真三郎、十龜劍、以及兩名洋投沃夫（Brian Wolfe）、卡斯提歐（Fabio Castillo）都獲得勝利投手，追平了1954年南海鷹隊，並列日本職棒史上最多。穩定的先發戰力對新球季的西武而言是一大好消息。

反觀菅野智之，與菊池雄星一樣很早就被列為開幕戰先發的不二人選，不過菅野首戰對阪神先發7局被擊出生涯單場最多的12支安打，失掉5分也是4度開幕先發最慘。菅野智之過去3度擔綱開幕先發全部拿下勝投，這一次卻讓東京巨蛋史上最多的46,318名觀眾失望。相隔一週之後，菅野的狀況還是沒有改善，對上養樂多先發6局失掉5分（責失4分），包括山田哲人的一支全壘打。菅野去年交流戰曾經有連續兩場失5分的失常演出，不過對上中央聯盟的對手則是自他2013年進入職棒以來首度的屈辱。菅野智之開季後兩場比賽累積0勝2敗、防禦率6.23，完全不像是身為日本職棒王牌投手該有的表現。

巨人隊王牌投手菅野智之開季後表現走樣，連兩戰都遭到對手的修理。 聯合報系資料照片 分享 facebook

儘管菅野智之表示自己狀況並沒有不好，不過連續兩場遭到KO對菅野來說實在少見，不禁令人擔心，「菅野智之到底怎麼了？」而去年還有兩大巨投坐鎮的巨人軍，今年在少了麥可拉斯（Miles Mikolas）之後更加沒有王牌失靈的本錢，否則依照廣島開季以來的絕佳狀況，巨人想要奪回優勝將難上加難。去年拿下13勝的左投田口麗斗也有類似狀況，開季之後一勝難求，防禦率高達11.25。菅野智之肩負的責任更加重大，他預計將於本週對上二連霸球隊，同時也是最大的敵手廣島鯉魚隊，能否及早恢復身手，將牽動本季中央聯盟的戰局演變。