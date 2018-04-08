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中美貿易戰若真打 金融時報：雙輸且影響遠超經濟層面

圖輯／王則鈞先發撐不滿1局 獅8比3領先象

2018-04-08 19:24聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

中華職棒統一獅隊今天在天母棒球場對戰中信兄弟象，雖然象隊在1局上先馳得點，但獅隊下個半局馬上攻下4分超前比數，象隊先發投手王則鈞撐不滿1局就退場，郭阜林又在4局下添加兩分砲，5局上打完統一獅以8比3領先中信兄弟象。

中信兄弟投手張凱倫（右）1局下臨危受命上場中繼。記者余承翰／攝影
中信兄弟投手張凱倫（右）1局下臨危受命上場中繼。記者余承翰／攝影
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中信兄弟投手張凱倫1局下臨危受命上場中繼。記者余承翰／攝影
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統一獅吳傑睿（中）2局下遭牽制球砸傷，黃恩賜（左）上場代跑。記者余承翰／攝影
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中信兄弟先發投手王則鈞。記者余承翰／攝影
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統一獅朱元勤1局下安打追加分數。記者余承翰／攝影
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統一獅先發投手施子謙。記者余承翰／攝影
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統一獅吳傑睿1局下在隊友安打護送下跑回超前分。記者余承翰／攝影
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統一獅郭阜林4局下敲出兩分打點全壘打，與隊友擁抱慶祝。記者余承翰／攝影
統一獅郭阜林4局下敲出兩分打點全壘打，與隊友擁抱慶祝。記者余承翰／攝影
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統一獅郭阜林4局下敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅郭阜林4局下敲出兩分打點全壘打。記者余承翰／攝影
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統一獅中信兄弟郭阜林
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