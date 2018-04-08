圖輯／王則鈞先發撐不滿1局 獅8比3領先象

相關新聞
中職／陳琥未來轉先發？ 兄弟史總：有可能2018-04-08 16:54
中職／忘掉去年成績 曾陶鎔從新開始2018-04-08 20:06
日職／羅德隊李杜軒代打吞2K 陳冠宇下二軍2018-04-08 19:18
中職／陳明軒升一軍定位牛棚 找合適調整方式2018-04-08 19:16
中職／林承飛澄清是年輕人 想回到最初的感覺2018-04-08 18:34
中職／棒子全斷換手氣 蘇智傑愛上朱元勤球棒2018-04-08 18:04
國中棒球聯賽／屏東唯一女球員 再見安驚豔全場2018-04-08 16:48
日職／挨3轟被打爆 陳冠宇降回羅德二軍2018-04-08 13:07
中職／悍將驚險4連勝 葉總心「跳很快」2018-04-08 00:53
中職／獅象打擊戰 蘇智傑開砲突圍2018-04-08 00:43
中職／鎖不住廖健富、王柏融 葉總讚：好打者2018-04-07 22:30
中職／鑽石打線慢熱 胡金龍：是媒體寫太厲害2018-04-07 22:13
中職／胡金龍打陳禹勳有心得 適時跳出當英雄2018-04-07 21:57
中職／潘武雄挑戰千安 保持心態節奏最重要2018-04-07 21:54
中職／蘇智傑拿朱元勤球棒開轟 感染到好手氣2018-04-07 21:35
中職／陳禹勳救援失敗 悍將宰猿4連勝2018-04-07 21:24
中職／蘇智傑開轟突圍 獅隊中止3連敗2018-04-07 21:15
中職觀察眼／獅隊主場若在天母 有機會活化人氣2018-04-07 20:25
中職／對富邦有一套 江辰晏有機會再先發2018-04-07 20:15
中職／猿隊鐵牛棚未齊聚 投手教練不擔心2018-04-07 19:25
中職／直球被打就用直球討回來 王鴻程爭口氣2018-04-07 19:14
中職／隔一年半扛先發 蔡明晉周日再戰猿隊2018-04-07 18:21
U18東岸聯盟／戴宏鈞變速球出色 台中勝高雄2018-04-07 18:05
圖輯／中職阿寶、老皮與達欣「印度巨塔」布拉一同開球2018-04-07 18:02
中職／潘武雄千安倒數平常心 還想拚百盜2018-04-07 17:36
中職／王玉譜落差大 蔗總仍有期待2018-04-07 17:09
中職／高國輝找手感 找王柏融借球棒2018-04-07 17:07
中職／專心投球 二刀流陳琥不再想2018-04-07 16:33
日職／陳冠宇本季首先發 投4局挨3轟吞敗2018-04-07 15:26
中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌2018-04-04 07:00
中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？2018-04-03 07:00
日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替2018-04-03 07:00
日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮2018-04-02 07:00
看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？2018-03-30 07:00
日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢2018-03-29 07:00
中職／電視轉播大戰 小心球迷流失2018-03-29 07:00
中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低2018-03-27 21:58
日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬2018-03-26 07:00
中華職棒29年 完整賽程表2018-03-23 11:07
熱門文章
拔河／國際拔河總會改判 中華隊拿回金牌2018-04-08 00:40
NBA／杜蘭特砍41分無用 勇士不敵鵜鶘吞2連敗2018-04-08 11:04
NBA／雷霆擊退火箭 季後賽卡位搶下重要勝利2018-04-08 11:19
MLB／大谷連3場開轟 隊友虧「看膩了」2018-04-08 00:58
NBA／不該比較詹姆斯和喬丹 皮本：位置不同2018-04-08 17:54
NBA／紐約、洛杉磯無緣季後賽 42年來首見2018-04-08 14:45
NBA／吉諾布里關鍵殺出 波總：多年來都是這樣2018-04-08 15:10
中職觀察眼／獅隊主場若在天母 有機會活化人氣2018-04-07 20:25
MLB／罕見！ 中、美職同日發生跑壘越位2018-04-08 09:01
MLB／達比修雪恥飆9K 擦亮三振王招牌2018-04-08 10:06
MLB／先發主投再碰運動家 大谷盼維持高檔2018-04-08 11:33
中職／悍將驚險4連勝 葉總心「跳很快」2018-04-08 00:53
NBA／衛少肯定哈登表現 是MVP領跑者2018-04-08 08:13
NBA／約柯奇大三元領軍 終結快艇季後賽希望2018-04-08 14:50
NBA／厄文二度動刀順利 預計休4至5個月2018-04-08 08:43
中職／陳禹勳救援失敗 悍將宰猿4連勝2018-04-07 21:24
中職／鎖不住廖健富、王柏融 葉總讚：好打者2018-04-07 22:30
MLB／零下3度照敲雙安 鈴木一朗卻被太陽害到2018-04-08 14:33
MLB／跨夜大戰打太久 洋基教頭自曝睡球場2018-04-08 12:41
中職／鑽石打線慢熱 胡金龍：是媒體寫太厲害2018-04-07 22:13
MiLB／林子偉開幕戰敲安 李振昌再投3上3下2018-04-08 11:03
NBA／卡斯比掰掰 勇士帶奇兵庫克打季後賽2018-04-08 17:02
MLB／麥卡臣6安與再見轟 道奇42年來最差開季2018-04-08 17:08
MLB／洋基投打發揮 8比3擊潰金鶯2018-04-08 12:01
SBL／張文平替補轟5記三分球 金酒退璞園開門紅2018-04-07 22:39
中職／胡金龍打陳禹勳有心得 適時跳出當英雄2018-04-07 21:57
NBA／字母哥休兵 公鹿輕取尼克游刃有餘2018-04-08 10:15
NBA／巴特勒歸隊 灰狼死守西區老八2018-04-08 01:03
路跑／第12屆PUMA螢光夜跑 破萬名跑友熱鬧開跑2018-04-07 23:34
SBL／富邦團隊氣氛佳 退裕隆拔頭籌2018-04-07 20:15
中職／陳琥未來轉先發？ 兄弟史總：有可能2018-04-08 16:54
國中棒球聯賽／屏東唯一女球員 再見安驚豔全場2018-04-08 16:48
中職／蘇智傑開轟突圍 獅隊中止3連敗2018-04-07 21:15
中職／獅象打擊戰 蘇智傑開砲突圍2018-04-08 00:43
MLB／費城人20安得20分 2發滿貫砲轟垮馬林魚2018-04-08 15:14
中職／蘇智傑拿朱元勤球棒開轟 感染到好手氣2018-04-07 21:35
日職／挨3轟被打爆 陳冠宇降回羅德二軍2018-04-08 13:07
以為路跑很夯 美善盃公益路跑神父卻擔心虧本2018-04-08 14:00
NBA／今日戰績表 西區季後賽混戰快艇確定出局2018-04-08 15:49
HBL邀請賽／助拳能仁後 林庭謙再追「美」夢2018-04-08 01:10
留言