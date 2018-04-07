中職觀察眼／獅隊主場若在天母 有機會活化人氣

2018-04-07 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



獅隊球迷氣氛很嗨。記者林伯東／攝影 分享 facebook 如果統一獅隊把主場放在天母，人氣會不會更好？

獅隊自1999年認養台南棒球場至今，儘管是中職第1支有自己主場的球隊，也自詡為台南在地球隊，但在南部的人氣，始終拉抬不起來。

近5個球季，獅隊在台南打了153場比賽，平均進場人數只有4389人，2013年單季觀眾數5000人，已是最亮眼的數據，比起同樣在地化經營的猿隊，仍有段落差。

南部的先天市場原就不如北部，加上場地受限，無法大規模整建，獅隊只能將就這座近90年歷史的球場，進行相當有限度的整理，但以職棒標準來看，仍顯寒酸。

台南在地球迷不買單，獅隊長期票房墊底，更無法將所有主場放在這裡，只能到處流浪，天母算近的，4月底還得在花蓮待上一周。

詭異的是，獅隊走出台南的人氣其實不差，雖不像以前的兄弟象隊，可以東西南北通吃，但仍對主場票房有所挹注，稍稍彌補台南的不足。

這兩天獅隊在天母棒球場當主人，第一層觀眾席幾乎坐滿，有阿嬤從頭到尾跟著啦啦隊跳舞，也有年輕人熟練地哼著應援曲，還有小朋友跟著加油節奏扭動。在北部的獅子，沒有想像中的保守、不受青睞。

前5個球季，獅隊在天母安排14場主場比賽，有3度滿場，最少也有3580人，總進場觀眾人數為8萬9441人，平均每戰有6389人捧場。

比起台南始終低落的冰冷數據，獅隊在天母更像是支貨真價實的職棒隊，與其死守在地口號，不如把這裡納入固定主場，活化球隊。

天母棒球場雖然狀況糟，但有開發潛能，已經有了大螢幕加持，再花一筆錢把場地整理好，打造更有話題性的主場，不見得輸給富邦悍將隊的新莊。

只是天母外在限制不少，平日晚上不能比賽，10點後禁用喇叭、音響，這些「障礙」要怎麼克服，得用點力氣，主場搬遷也是大工程，但值得試試看。