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中職／對富邦有一套 江辰晏有機會再先發

2018-04-07 20:15中央社 台北7日電

統一獅投手江辰晏。 報系資料照片
統一獅投手江辰晏。 報系資料照片
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中華職棒統一獅隊投手江辰晏開季2場對戰富邦悍將拿下2連勝後，暫下二軍調整，預計下週重回一軍先發，總教練黃甘霖今天表示，有可能再讓江辰晏先發對戰富邦悍將。

富邦悍將鑽石打線今年兩度對上江辰晏都沒輒，江辰晏本季首戰6局僅被敲出一支安打失1分，1日先發5.1局被敲3安無失分，壓制富邦打線，隨後獅隊為保護江辰晏，暫讓江辰晏下二軍，加強重量訓練和肌力。

統一獅隊11、12日將在主場台南球場與富邦悍將二連戰，黃甘霖透露，有可能再讓江辰晏先發對戰富邦悍將。

獅隊重用本土投手，若江辰晏、王玉譜、施子謙狀況穩定，本季目標3土投先發，不過，王玉譜本季首度先發對戰富邦悍將投5局僅失1分，被敲出3支安打，6日對戰統一獅隊，投不滿5局就失5分（4分自責分）退場休息，也令黃甘霖擔憂。

黃甘霖指出，王玉譜6日僅投4.1局，用球數高達83球，控球不理想，投手教練將協助王玉譜調整，希望下一場先發的表現，不要跟第一場落差太大。

統一獅隊投手林子崴去年季中因左手肘韌帶、肌腱輕微撕裂，提前休兵，本季從二軍出發，黃甘霖說，還要觀察林子崴投球後，手是否還會痠痛，但安全起見，會讓林子崴在二軍比賽一段時間，再評估何時上一軍。

江辰晏富邦悍將黃甘霖
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