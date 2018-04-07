中職／直球被打就用直球討回來 王鴻程爭口氣

2018-04-07 19:14 中央社 台北7日電



中信兄弟王鴻程（左）。記者余承翰／攝影 分享 facebook 中華職棒中信兄弟王鴻程5日救援砸鍋，6日再度登板，成功守住勝利，他今天表示，5日被打的全是直球，6日調整進壘角度，並強調，「什麼的球被打，就用什麼的球調整回來」。

王鴻程5日與富邦悍將比賽中，第9局在球隊6比3領先的情況下登板後援，但卻被富邦敲出再見安打，被逆轉輸球，未能為球隊守住勝利，王鴻程賽後難過落淚。

儘管救援失敗，仍有不少隊友關心王鴻程，他透露，恰哥（彭政閔）當天賽後進來休息室後，要他把頭抬起來，並告訴他：「你是一個終結者，這些事情都會碰到，如果要成為很強終結者，必須經歷過這些事情才會成長。」

中信兄弟6日對戰統一獅隊比賽，第9局再派王鴻程登板，王鴻程站上投手丘時，未再多想，只想做好自己該做的事情，隊友也用眼神示意要他加油，他這次不負眾望，成功關門，助中信擊退獅隊奪勝。

王鴻程透露，5日對富邦比賽9局下被打安打的球全都是直球，進壘角度都是在打者較好攻擊的位置，儘管6日上場時幾乎都投直球，但調整進壘角度，他強調，「什麼的球被打，就用什麼的球調整回來」。

談到下次對戰富邦是否要想討回來，王鴻程表示，會用平常心面對，並按照自己步調走，做好教練交代的事情，其他事情沒有多想。