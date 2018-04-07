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MLB／只想上壘卻開轟 大谷翔平：我很高興

2018-04-07 16:45聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

日本投打「二刀流」大谷翔平連三戰開轟，今天的陽春砲幫助球隊率先得分，天使隊最終也以13：9逆轉擊敗運動家隊，不過開轟前球隊處於大比分落後，大谷翔平原本只想上壘。

天使前兩局就以0：6落後，直到2局下大谷翔平首打席，從格賽特（Daniel Gossett）手中開轟，才拿下第1分，大谷翔平表示：「我當時只想上壘，幫球隊跑回分數，好讓接下來的比賽還能保有競爭力，沒想到最後是全壘打，所以我很高興。」

當大谷翔平在5局滿壘時登板，全場3萬6023名觀眾站起來呼喊他的名字「Oh-Ta-Ni」，可惜最後連看四顆內角壞球，僅用保送擠回1分打點，總計4打數1安打、2打點。

加上前兩戰分別從湯姆林（Josh Tomlin） 、塞揚強投克魯柏（Corey Kluber）手中開轟，大谷翔平成為隊史首位在主場開季前三戰開轟的菜鳥，游擊手西門斯（ Andrelton Simmons）開玩笑說：「見怪不怪了。」

西門斯表示：「看到他揮棒如此順暢，真的是很酷的事，我為他的表現開心，我想球隊的人都是，他有強大的力量，而且他也展現出來了。」

唯一能阻止打者大谷主場連四戰開轟的，就是投手大谷，為了準備後天的先發，明天大谷不會再上場打擊，天使總教練索夏（Mike Scioscia）表示：「沒辦法，一定要讓他有時間準備投球，給他一點恢復的時間。」

大谷翔平天使
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