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中職／3新秀初生之犢不畏虎 一軍出賽吸睛

2018-04-07 15:00聯合晚報 記者葉姵妤／綜合報導

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近兩年中職季中選秀共有5名高中生在前兩輪獲指名，包括前年中信兄弟第一指名的投手陳琥、富邦悍將隊第二輪挑中的陳仕朋，以及去年猿隊狀元捕手廖健富，3人今年開季就從一軍出發，第一個一軍球季能有什麼樣的表現，十分受到關注。

高中生狀元廖建富 最年輕開幕戰捕手

廖健富在高中就以強打捕手獲得高評價，去年被猿隊挑中，成為史上首位高中生狀元，簽約金555萬創下高中畢業生、新人捕手和猿隊隊史最高紀錄，排名中職歷來第3，僅次於2002年蔡仲南的600萬及2016年蘇智傑的560萬元。

廖健富去年加盟後在一軍出賽6場，今年春訓攻、守表現大幅進步，靠熱身賽的火燙表現爭取進開季一軍名單，還以19歲又177天的年紀成為中職開幕戰最年輕先發選手（捕手），開季前兩周就打出狀元身手，衝進打擊榜領先群，生涯前兩發全壘打同在四月三日出爐，再改寫中職最年輕雙響砲紀錄。

同是2016年亞洲青棒錦標賽中華隊隊友，陳琥比廖健富早一年進職棒，也是以「大物」高中生身分在首輪被中信兄弟挑中，簽約金520萬破隊史紀錄，寫下當時高中畢業生最高簽約金紀錄，球隊還替他設下保護條款，讓他先在二軍養成。

陳琥直到今年官辦熱身才首度在一軍舞台亮相，對猿隊中繼1局連飆3K，表現超吸睛，開季就被列入一軍名單，在開幕戰完成生涯初登板。陳琥在二軍時都是以先發投手養成，原本也被總教練史耐德點名有機會爭取先發輪值，但開季被定位從牛棚出發。

左投陳仕朋則是前年選秀第2輪被義大犀牛挑中，總教練葉君璋給予高度評價，先被安排在二軍培養，直到去年季末在接手義大的悍將一軍初登板先發，今年開季就擠進先發輪值，雖然兩場表現不盡理想，但總教練葉君璋仍十分肯定，有意讓他繼續留在輪值中。

申皓瑋、楊晉豪 二軍起步再加油

至於悍將隊連續兩年的第一指名高中生強打申皓瑋、楊晉豪，今年都是從二軍起步。外野手申皓瑋去年在一軍出賽35場，留下2成15打擊率，今年出賽空間因張正偉的加盟而被壓縮；內野手楊晉豪至今還未在一軍亮相。

陳琥中職廖健富
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