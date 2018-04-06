中職／悍將轟倒道恩斯三連勝 葉總：球運關係

2018-04-06 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



隊友提供11分火力，羅力輕鬆奪下勝投。 圖／富邦悍將隊提供(資料照) 分享 facebook

富邦悍將與猿隊今天推出洋投對決，猿隊道恩斯去年對富邦拿下4勝1敗，今天卻在第四局狂失6分，由富邦以12：2拿下勝利，富邦總教練葉君璋表示，賽前有擬訂一些策略，選手在第二輪開始掌握到，「當然球運也有些關係。」

道恩斯前三局尚能壓制富邦打者，僅被敲出3安、失1分，不過4局從對蔣智賢投出四壞開始，共被敲出4安，送出2保送，最終丟掉6分算在他帳上，猿隊隨後換上鄭承浩、洪聖欽未能有效壓制，最終單局失10分，比分擴大到11：0。

猿隊在4局下靠著王柏融、林泓育敲安，第七棒林承飛纏鬥12球終於敲出安打，送回兩分，打破鴨蛋，葉君璋稱讚林承飛的纏鬥功力，「打者表現很好，但對我們來說不好。」

富邦先發投手羅力投6局被敲4安，僅失2分，送出8次三振，唯一失分在隊友打出大局後，葉總表示：「失分當下心想，可能多少有影響。」不過羅力則說：「打下大局沒什麼好抱怨的，得分越多越好，那一局是我的投球策略不佳，後來就修正了。」

蔣智賢在4局衝向三壘時，被內野手傳球擊中背部靠近頭部位置，一度倒地，但跑回本壘得分後才被換下，葉總表示：「一開始以為打到頭部，後來知道是背部，不過他有點頭暈，安全起見換他下來。」