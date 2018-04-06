中職／兄弟艾迪頓七局好投 王鴻程成功關門

2018-04-06 21:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 余承翰 ╱即時報導



中信兄弟今天在天母棒球場對上主場球隊統一獅，著先發投手艾迪頓7局僅失2分，壓制統一獅的打擊火力，而昨日砸鍋的終結者王鴻程再次上場順利守成，終場以7比2獲勝。

中信兄弟王鴻程（右二）9局下再度登場關門，幫助球隊守下勝利。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中信兄弟王鴻程（左）9局下再度登場關門，幫助球隊守下勝利後露出笑容。記者余承翰／攝影 分享 facebook

天母棒球場強風一陣一陣，讓場上不時紅土飛揚。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中信兄弟王威晨（右）8局上盜上二壘，統一獅吳桀睿（左）觸殺不及。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中信兄弟先發投手艾迪頓7局僅失2分奪下本季首勝，他在6局下化解危機後握拳為自己歡呼。記者余承翰／攝影 分享 facebook