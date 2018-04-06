親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生

中職觀察眼／天母球場無人維護 世大運後回原點

北市警派出所長襲胸女記者？她簽保密條款和解40萬元

U18東岸聯盟／台東棒球場夜間照明 冠軍戰啟用

2018-04-06 20:16中央社 記者謝靜雯台東6日電

台東棒球村第一棒球場夜間照明8日正式啟用，2018年Sunny東岸聯盟U18棒球...
台東棒球村第一棒球場夜間照明8日正式啟用，2018年Sunny東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍賽率先登場。 中央社
分享

台東棒球村第一棒球場夜間照明8日正式啟用，2018年Sunny東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍賽率先登場；台東縣府盼健全棒球場運動設備，有利在地棒球發展及人才培訓。

台東棒球村第一棒球場過去曾舉辦過中華職棒賽事，但後來因為夜間照明設備及交通問題，從2009年起就沒有再將例行賽排在台東。

台東縣府教育處表示，為設置符合職棒比賽及賽事轉播規格的夜間照明設備，從104年規劃向教育部體育署爭取棒球場夜間照明設備經費，經多次努力爭取，教育部體育署核定計畫總經費計新台幣3000萬元。

興建內容包括外野四支燈柱（各含30盞複金屬燈具），內野觀眾席頂棚左右兩側各20盞複金屬燈具，並更新棒球場圍網，工程於去年12月22日完工，也完成驗收，將於8日正式啟用。

U18東岸聯盟棒球賽4日開打，此次總計12支球隊參賽，高強度對戰被視為5月陸續開打的國內青棒國手選拔賽前哨戰，冠軍戰將於8日晚上6時在台東棒球村第一棒球場舉行，這也是夜間照明設備完工後，首場正式比賽。

除了夜間照明設備，後續也會將電子記分板更新為LED記分板，轉播室、球員休息室等球場周邊設施陸續修繕，希望整備完畢後的棒球場，能吸引中職將例行賽安排在台東。

台東縣府近年積極推廣棒球運動，除場地設備整建，及舉辦各項賽事外，也補助球隊對外參賽，並建立棒球重點學校校長遴選制度，希望能深耕棒球培育，發掘深具潛力選手，並提升縣內運動風氣，使縣內棒球發展更長遠穩定。

中職中華職棒
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

中職觀察眼／天母球場無人維護 世大運後回原點

2018-04-06 19:43

韓職／連3場先發數據猛 隊友給王維中新綽號

2018-04-06 08:01

中職／廖健富與王柏融相提 高國輝也看好

2018-04-06 17:45

中職／王鴻程砸鍋賽後爆哭 隊友安慰送暖

2018-04-06 16:15

中職／悍將洋投狀況穩 葉總：仍缺第5號先發

2018-04-06 20:29

兩岸棒球賽／中原輕取大連 北京站獲台灣第2

2018-04-06 20:13

U18東岸聯盟／姚雨翔開轟 台中市靠團體戰贏球

2018-04-06 20:06

日職／李杜軒代打敲首安 長打助羅德破蛋

2018-04-06 19:57

中職／悍將單局8安攻10分 四局完大幅領先猿

2018-04-06 19:28

中職／艾迪頓好投壓制 兄弟五局5：0領先獅

2018-04-06 19:18

兩岸棒球賽／曾俊平敲場內轟 萬能兩局奪勝登頂

2018-04-06 18:59

中職／高國輝膝傷休兵 「桃園王」無緣進補

2018-04-06 17:14

中職／新秀施子謙8日對兄弟先發 目標壓低球路

2018-04-06 16:50

U18東岸聯盟／林逸達飆生涯最速 首重健康

2018-04-06 16:15

U18東岸聯盟／李冠賢當英雄 高市聯隊勝穀保

2018-04-06 16:14

中職／陳韻文、陽建福歸隊在即 蔗總相當期待

2018-04-06 16:05

韓職／王維中好投吸睛 韓媒視亞運奪金絆腳石

2018-04-06 15:29

兩岸棒球賽／吳鳳吞台灣首敗 3韓球員成主力

2018-04-06 15:02

兩岸棒球賽／天冷手感不冷 台9支球隊全勝

2018-04-06 00:12

韓職／投8局僅失1分 王維中保住不敗

2018-04-06 00:06

中職／「復仇者」輪當英雄 蔣智賢：悶很久了

2018-04-06 00:03

中職／封鎖老東家打線 林煜清沒特別想法

2018-04-05 21:46

中職／蔣智賢開轟又再見安 放下心中石頭

2018-04-05 21:09

U18東岸聯盟／楊笑龍能混淆打者 用好投增自信

2018-04-05 21:06

圖輯／蔣智賢再見安 悍將7：6逆轉勝兄弟

2018-04-05 20:43

中職／復仇者聯盟出頭 蔣智賢對兄弟敲再見安

2018-04-05 20:29

韓職／王維中勝投擦身 拚開季3連勝等下周

2018-04-05 20:20

中職／林泓育8局本季首轟突圍 猿隊伏獅4連勝

2018-04-05 20:19

韓職／王維中113球8局丟1分 無關勝敗退場

2018-04-05 20:17

兩岸棒球賽／王牌劉維哲出馬 中原力退天津體院

2018-04-05 20:16

圖輯／王勝偉2分砲 7局上兄弟5：3悍將

2018-04-05 19:56

日職／相隔4209天再先發 松坂大輔投完5局退場

2018-04-05 19:16

中職／陳鴻文暫下二軍 預計15日再登板

2018-04-05 18:34

中職／悍將蔣智賢短打拚上壘 兄弟史總樂見

2018-04-05 18:13

兩岸棒球賽／吳永嵩7局壓制 嘉藥1分勝北方工大

2018-04-05 18:00

中職／廖健富再敲全壘打 跨場連3打數開轟

2018-04-05 17:51

中職／普力斯點名林益全、蔣智賢 有MLB能力

2018-04-05 17:08

中職／縮小抬腿幅度 兄弟打教讚大谷打擊天分

2018-04-05 17:03

中職／陳金鋒看大谷打擊 姿勢微調收效

2018-04-05 16:22
看更多

熱門文章

NBA／厄文再動刀季後賽泡湯 重創塞爾蒂克戰力

2018-04-06 06:01

NBA／遭溜馬火力示範 勇士柯爾時代首度遭橫掃

2018-04-06 10:41

韓職／連3場先發數據猛 隊友給王維中新綽號

2018-04-06 08:01

NBA／勇士走鐘遭溜馬橫掃 柯爾重砲批「可悲」

2018-04-06 14:45

NBA／膝蓋動刀球季報銷 厄文：我將重返顛峰

2018-04-06 09:40

MLB／手感太夯 大谷牛棚日也扛指定打擊

2018-04-06 10:36

NBA／泰隆魯歸隊領軍 詹姆斯準大三元退巫師

2018-04-06 11:32

中職／王鴻程砸鍋賽後爆哭 隊友安慰送暖

2018-04-06 16:15

NBA／巴特勒復出再緩 金塊挫灰狼逼進季後賽

2018-04-06 14:48

MLB／大谷翔平再開轟 連鋒哥也說讚

2018-04-06 00:09

中職／蔣智賢開轟又再見安 放下心中石頭

2018-04-05 21:09

NBA／馬刺季後賽拉警報 墨瑞：每戰都當驟死賽

2018-04-05 19:58

SBL／富邦11記三分球轟垮對手 淘汰衛冕軍達欣

2018-04-05 21:14

MLB／大谷投打跑數據高人一等 官網評是真貨

2018-04-06 16:27

NBA／爵士大勝22分穩坐第四 快艇教頭也折服

2018-04-06 12:31

NBA／似曾相識的致勝一擊 火箭保羅擋拓荒者反撲

2018-04-06 15:00

MLB／賈吉開轟無用 田中將大苦吞本季首敗

2018-04-06 11:14

韓職／王維中好投吸睛 韓媒視亞運奪金絆腳石

2018-04-06 15:29

NBA／背部重摔未傷神經 勇士麥考將休養4周

2018-04-06 10:08

中職／封鎖老東家打線 林煜清沒特別想法

2018-04-05 21:46

中職／「復仇者」輪當英雄 蔣智賢：悶很久了

2018-04-06 00:03

改變金酒體質 裘爺：SBL最佳教練我投吳俊雄

2018-04-06 09:18

NBA／東區8強全到位 暴龍鎖定頭號種子

2018-04-06 00:15

韓職／投8局僅失1分 王維中保住不敗

2018-04-06 00:06

MLB／雙城主場開幕戰 老鷹亂入停投手肩上

2018-04-06 12:41

SBL／擊敗達欣晉級四強 許晉哲還沒想好應戰方式

2018-04-05 22:55

NBA／諾威茨基腳踝手術 本季最後3戰不上場

2018-04-06 03:05

圖輯／蔣智賢再見安 悍將7：6逆轉勝兄弟

2018-04-05 20:43

休士頓靠大數據起飛 可望包辦棒籃雙冠

2018-04-06 18:10

中職觀察眼／天母球場無人維護 世大運後回原點

2018-04-06 19:43

MiLB／3A開幕戰先發 曾仁和、胡智為皆吞敗

2018-04-06 09:42

NBA／布萊恩挺女籃 「不愛就不是真籃球迷」

2018-04-06 18:43

中職／鄭家兄弟告別職棒 從科技業踏回運動業

2018-04-06 14:35

SBL／裕隆、富邦拚外線 黑馬金酒、璞園擋道

2018-04-06 08:56

兩岸棒球賽／天冷手感不冷 台9支球隊全勝

2018-04-06 00:12

MLB／首轟球讓給9歲童 善心球迷獲大谷簽名

2018-04-06 15:06

MLB／38歲遊騎兵老將貝爾崔 創拉丁美洲最多安

2018-04-06 09:11

MLB／連續開轟虛懷若「谷」 大谷：風吹+幸運

2018-04-06 18:02

網球／克娃爆冷出局 查爾斯頓首戰就落馬

2018-04-05 21:26

SBL／富邦11顆三分 達欣止步季後賽首輪

2018-04-06 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top