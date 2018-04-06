兩岸棒球賽／曾俊平敲場內轟 萬能兩局奪勝登頂

2018-04-06 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



萬能科大今天在海峽兩岸學生棒球聯賽對戰成都體育學院，全場共獲得10次四死球保送，最終比賽只打2局，由萬能科大以21：0提前收下勝利，取得2連勝，最終也在比較對戰優質率後奪北京站甲組台灣球隊第一。

首度赴北京參與海峽兩岸學生棒球聯賽，萬能科大目標鎖定年底的深圳總決賽，首戰以3：0擊敗天津體育學院，今天更是2局打垮對手奪勝，因分數大進補，在與其他台灣球隊戰績相同的情況下，靠較優的對戰優質率登頂。

萬能教練楊家宏表示：「這次來到這裡，就希望他們好好的玩，來看看這裡的環境和人文氣息。」而球隊今天在比賽中更能放開表現，首局猛灌13分，第2局追加8分，包括曾俊平的場內全壘打。投手林書賢全場只面對8個人次，被揮出1支安打，送出3K。

曾俊平原本是球隊後段棒次，前一場自認狀況不錯，因此主動向教練要求打第1棒，「因為打第1棒就是要上壘，讓後段棒次把自己送回來。」今天擔任開路先鋒就揮出自己在正式比賽的第一支場內全壘打，也拿下全壘打獎，他笑說：「最近發揮得滿好的。」