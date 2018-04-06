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韓職／連3場優質先發數據猛 王維中新綽號「王女婿」

2018-04-06 08:01聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

王維中昨登板力投113球，結果8局失1分的成績雖無關勝敗，但卻是已連3場繳出優質...
王維中昨登板力投113球，結果8局失1分的成績雖無關勝敗，但卻是已連3場繳出優質先發。聯合報系資料照／記者吳敏欣攝影
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NC恐龍效力的第3場先發，王維中昨天力投113球，結果以8局失1分的成績無關勝敗，事實上，他7局投完已經95球，隊友又在下半局為他取得1：0領先，若是他提前收工，而牛棚也替他守成，王維中將能以3勝戰績獨占韓職，防禦率也會從現在的1.71降至1.35，將可以僅次於尚未失分的SK飛龍王牌投手金廣鉉。

隨著王維中8局上繼續登板，最後因單局被敲2支安打丟掉1分，和開季3連勝擦身而過，而NC恐龍也在9局上崩盤，最終以1：4敗給三星獅。

目前王維中防禦率在韓職先發投手排名第6，不過前5名皆只完成2場出賽，王維中的名次有望在今日再獲得提升，另外，2勝仍暫時是韓職最多，三振17人次則排在第2，只落後耐克森英雄洋投羅傑斯（Esmil Rogers）一次。

連續繳出3場優質先發的王維中，昨天最快球速達到151公里，按照輪值表，他下一場先發應該會在11日，主場迎戰KT巫師

王維中向韓媒表示，已經越來越適應旅韓生活，雖天氣很冷，但隨著時間，「身體和心靈逐漸暖和」，另外，他也感謝監督金卿文的幫助，以及團隊的好相處，現在隊友會喊他的新綽號「王女婿」。

王維中以第一位征戰韓職的台將，成為連結台、韓棒球界的橋梁，南韓昌原當地也期待王維中會帶來額外的經濟效應，韓媒報導，釜山航空已經和NC恐龍球團達成協議，將發展相關旅遊行程，一家旅行社負責人也出面說道，希望王維中能和2001年鈴木一朗加盟美職水手時一樣，吸引12萬人次跨海朝聖。

王維中NC恐龍KT巫師
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