兩岸棒球賽／天冷手感不冷 台9支球隊全勝

2018-04-06 00:12 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 葉姵妤 ／北京報導



嘉南藥大擊敗去年冠軍隊北方工業大學。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

前天經歷北京難得的「四月雪」，第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽第二天賽程繼續在零到十度間的超低溫中進行，參賽的九支台灣球隊昨天都順利取勝，至今還未吞過敗仗。

北方工業大學是去年首屆賽事總決賽大學甲組冠軍，由兄弟象隊前教頭江仲豪領軍，陣中有八人為四年前以特案招收的台灣球員，實力相對突出，但首戰先以一比七不敵去年亞軍隊世新大學，昨天碰上嘉南藥大，雖然表現恢復水準，但仍以二比三吞敗。

嘉藥教練康明杉笑稱，與北方工大比賽就像在與台灣球隊交手，雙方球員還能以台語溝通。而為應付「台灣水準」的對手，嘉藥昨天推主力投手吳永嵩先發，完投七局僅失兩分，送五次三振，有驚無險守住勝利。儘管前天已打過一場「雪仗」，這場又在五度左右的低溫中登板，吳永嵩坦言不太能適應，「太冷了，身體熱不開，後面才有慢慢進入狀況。」

去年奪季軍的中原大學昨天在首戰碰上天津體育學院，同樣贏得不輕鬆，中原總教練蔡宗憲透露，原本評估其他球隊實力較好，但實戰後發現天津比想像中更強。因看到天津前一戰只以○比三小輸萬能科大，中原決定改推陣中王牌投手劉維哲迎戰，最終他也率隊以四比一贏球。

另外三支甲組球隊吳鳳科大、世新大學及萬能科大昨天都只讓對手拿下一分，成功奪勝；四支乙組隊伍清華大學、台灣大學、文化大學及台中科大與中興大學聯隊則都是以大比分差贏球。