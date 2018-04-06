親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生

兩岸棒球賽／天冷手感不冷 台9支球隊全勝

2018-04-06 00:12聯合報 特派記者葉姵妤／北京報導

嘉南藥大擊敗去年冠軍隊北方工業大學。 記者葉姵妤／攝影
嘉南藥大擊敗去年冠軍隊北方工業大學。 記者葉姵妤／攝影
分享

前天經歷北京難得的「四月雪」，第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽第二天賽程繼續在零到十度間的超低溫中進行，參賽的九支台灣球隊昨天都順利取勝，至今還未吞過敗仗。

北方工業大學是去年首屆賽事總決賽大學甲組冠軍，由兄弟象隊前教頭江仲豪領軍，陣中有八人為四年前以特案招收的台灣球員，實力相對突出，但首戰先以一比七不敵去年亞軍隊世新大學，昨天碰上嘉南藥大，雖然表現恢復水準，但仍以二比三吞敗。

嘉藥教練康明杉笑稱，與北方工大比賽就像在與台灣球隊交手，雙方球員還能以台語溝通。而為應付「台灣水準」的對手，嘉藥昨天推主力投手吳永嵩先發，完投七局僅失兩分，送五次三振，有驚無險守住勝利。儘管前天已打過一場「雪仗」，這場又在五度左右的低溫中登板，吳永嵩坦言不太能適應，「太冷了，身體熱不開，後面才有慢慢進入狀況。」

去年奪季軍的中原大學昨天在首戰碰上天津體育學院，同樣贏得不輕鬆，中原總教練蔡宗憲透露，原本評估其他球隊實力較好，但實戰後發現天津比想像中更強。因看到天津前一戰只以○比三小輸萬能科大，中原決定改推陣中王牌投手劉維哲迎戰，最終他也率隊以四比一贏球。

另外三支甲組球隊吳鳳科大、世新大學及萬能科大昨天都只讓對手拿下一分，成功奪勝；四支乙組隊伍清華大學、台灣大學、文化大學及台中科大與中興大學聯隊則都是以大比分差贏球。

喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

中職／再見安「揮別」老東家 蔣智賢：悶很久了

2018-04-06 00:03

韓職／投8局僅失1分 王維中保住不敗

2018-04-06 00:06

中職／封鎖老東家打線 林煜清沒特別想法

2018-04-05 21:46

中職／蔣智賢開轟又再見安 放下心中石頭

2018-04-05 21:09

U18東岸聯盟／楊笑龍能混淆打者 用好投增自信

2018-04-05 21:06

圖輯／蔣智賢再見安 悍將7：6逆轉勝兄弟

2018-04-05 20:43

中職／復仇者聯盟出頭 蔣智賢對兄弟敲再見安

2018-04-05 20:29

韓職／王維中勝投擦身 拚開季3連勝等下周

2018-04-05 20:20

中職／林泓育8局本季首轟突圍 猿隊伏獅4連勝

2018-04-05 20:19

韓職／王維中113球8局丟1分 無關勝敗退場

2018-04-05 20:17

兩岸棒球賽／王牌劉維哲出馬 中原力退天津體院

2018-04-05 20:16

圖輯／王勝偉2分砲 7局上兄弟5：3悍將

2018-04-05 19:56

日職／相隔4209天再先發 松坂大輔投完5局退場

2018-04-05 19:16

中職／陳鴻文暫下二軍 預計15日再登板

2018-04-05 18:34

中職／悍將蔣智賢短打拚上壘 兄弟史總樂見

2018-04-05 18:13

兩岸棒球賽／吳永嵩7局壓制 嘉藥1分勝北方工大

2018-04-05 18:00

中職／廖健富再敲全壘打 跨場連3打數開轟

2018-04-05 17:51

中職／普力斯點名林益全、蔣智賢 有MLB能力

2018-04-05 17:08

中職／縮小抬腿幅度 兄弟打教讚大谷打擊天分

2018-04-05 17:03

中職／陳金鋒看大谷打擊 姿勢微調收效

2018-04-05 16:22

U18東岸聯盟／潘柏霖開眼界 求提升均速拚國手

2018-04-05 16:20

兩岸棒球賽／零度低溫交手 清華3局扣倒北京師大

2018-04-05 16:00

中職／「復仇者」再戰 蔣智賢、張正偉仍受關注

2018-04-05 10:34

兩岸棒球賽／20隊昨北京開打 7月下旬轉戰台中

2018-04-05 03:31

兩岸棒球賽／雪中打球初體驗 台灣小將好興奮

2018-04-05 00:14

中職／棄將陳鴻文封死老東家 葉君璋：幾乎完美

2018-04-05 00:06

日職／羅德李杜軒首度先發 吞K無安打

2018-04-04 22:09

中職／悍將蔣智賢拚上壘 生涯首度觸擊短打成功

2018-04-04 21:51

兩岸棒球聯賽／大雪中比賽 教頭康明杉比球員更興奮

2018-04-04 21:12

中職／陳鴻文追加球數破百 葉君璋：他堅持要投

2018-04-04 21:10

圖輯／中華職棒悍將完封兄弟

2018-04-04 21:08

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58
看更多

熱門文章

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

韓職／王維中勝投擦身 拚開季3連勝等下周

2018-04-05 20:20

NBA／雷納德與詹姆斯互換？搶人大戰隔空開打

2018-04-05 11:02

NBA／詹姆斯下一站？ 拓荒者麥凱倫預言去76人

2018-04-05 09:18

NBA／頂替柯瑞出頭天 勇士將與庫克簽複數年約

2018-04-05 09:44

NBA／76人退活塞12連勝 東區8強全出爐

2018-04-05 10:26

MLB／大谷翔平連兩戰開砲 塞揚強投克魯柏挨轟

2018-04-05 07:38

韓職／王維中113球8局丟1分 無關勝敗退場

2018-04-05 20:17

MLB／普荷斯看大谷 能把球轟到任何角落

2018-04-05 14:04

MLB／大谷棒打塞揚強投克魯伯 打擊率破四成

2018-04-05 09:20

MLB／大谷連兩天開轟 自評新球季好的開始

2018-04-05 11:39

NBA／庫茲瑪30分相助 湖人延長賽拔馬刺

2018-04-05 15:20

NBA／暴龍逆轉綠衫軍 拚東區龍頭與隊史勝場

2018-04-05 11:46

MLB／前役單場5K被噓爆 史丹頓致勝轟討回面子

2018-04-05 08:54

U16亞青男籃／4分不敵黎巴嫩 中華隊無緣8強

2018-04-05 17:07

中職／蔣智賢開轟又再見安 放下心中石頭

2018-04-05 21:09

中職／陳金鋒看大谷打擊 姿勢微調收效

2018-04-05 16:22

NBA／終止4連敗 鵜鶘啟動保八捍衛戰

2018-04-05 15:13

SBL／富邦11記三分球轟垮對手 淘汰衛冕軍達欣

2018-04-05 21:14

中職／復仇者聯盟出頭 蔣智賢對兄弟敲再見安

2018-04-05 20:29

MLB／天使輪值傷一人 大谷9日登板再戰運動家

2018-04-05 15:46

MLB／功夫熊貓罕見先發 轟垮水手王牌赫南德茲

2018-04-05 12:31

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

NBA／馬刺季後賽拉警報 墨瑞：每戰都當驟死賽

2018-04-05 19:58

中職／普力斯點名林益全、蔣智賢 有MLB能力

2018-04-05 17:08

中職／封鎖老東家打線 林煜清沒特別想法

2018-04-05 21:46

日職／相隔4209天再先發 松坂大輔投完5局退場

2018-04-05 19:16

中職／「復仇者」再戰 蔣智賢、張正偉仍受關注

2018-04-05 10:34

U16亞青男籃／5日戰黎巴嫩 中華隊搶8強門票

2018-04-05 10:32

圖輯／蔣智賢再見安 悍將7：6逆轉勝兄弟

2018-04-05 20:43

中職／廖健富再敲全壘打 跨場連3打數開轟

2018-04-05 17:51

中職／陳鴻文暫下二軍 預計15日再登板

2018-04-05 18:34

中職／悍將蔣智賢短打拚上壘 兄弟史總樂見

2018-04-05 18:13

MLB／柯賓狂飆12K 響尾蛇對戰道奇9連勝

2018-04-05 09:49

MLB／今日戰績表 洋基雙50連線齊開轟

2018-04-05 16:02

中職／林泓育8局本季首轟突圍 猿隊伏獅4連勝

2018-04-05 20:19

中職／縮小抬腿幅度 兄弟打教讚大谷打擊天分

2018-04-05 17:03

NBA／今日戰績表 活塞無緣季後賽東區8強出爐

2018-04-05 15:25

SBL／擊敗達欣晉級四強 許晉哲還沒想好應戰方式

2018-04-05 22:55

中職／張文憲急流勇退 打者變身寵物美容巧手

2018-04-05 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top