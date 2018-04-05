兩岸棒球賽／吳永嵩7局壓制 嘉藥1分勝北方工大

2018-04-05 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



嘉南藥大吳永嵩完投7局壓制北方工業大學。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

第2屆海峽兩岸學生棒球聯賽北京區預賽開打第2天，嘉南藥大靠著王牌投手吳永嵩完投7局壓制，以3：2擊敗去年冠軍隊北方工業大學，2連勝入袋，但因對手主力多是台灣球員，讓嘉藥總教練康明杉笑說就像台灣大學隊的內戰。

北方工業大學由前兄弟象隊教頭江仲豪領軍，2014年以特案招收8名台灣學生，成為球隊主力班底，也藉以提升大陸球員水準，今年8名球員都已是大四生。

嘉藥今天首度碰頭北方工業大學，康明杉說：「原本就知道他們有台灣球員，看他們在球場上，打起來就是台灣球員的形狀。」包括被康明杉點名阻殺表現精彩的捕手連庭瑋，以及後援4.1局只被敲2安無失分的王浩亞，都是台灣球員。

嘉南藥大以3：2擊敗北方工業大學。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

北方工業大學在去年底的海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽（大學甲組）擊敗世新大學奪冠，康明杉也指出，他們的實力與國內公開組二級球隊差不多，戰力還算完整，就是穩定性不太好。

已知對手就是「台灣水準」，嘉藥不敢掉以輕心，推王牌吳永嵩登板，完投7局失2分，送出5次三振，驚險守住勝利。因北京低溫不到10度，吳永嵩坦言自己不太能適應這樣的氣溫，「太冷了，身體熱不開，後面才有慢慢進入狀況。」在場上還與對方台灣球員用「台語」對話。

嘉南藥大昨天首戰打「雪仗」，在大雪中以9：1擊敗大連大學（3局裁定），今天則碰上以台灣球員為主的球隊，康明杉指出，這兩場比賽都還無法看出大陸隊伍的真正水準。