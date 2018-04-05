親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生

孫鵬透天厝賣8600萬太貴？ 房仲：合理價格

蔡丁貴領的18%要取消了 感慨「我做台獨更無力」

兩岸棒球賽／吳永嵩7局壓制 嘉藥1分勝北方工大

2018-04-05 18:00聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

嘉南藥大吳永嵩完投7局壓制北方工業大學。記者葉姵妤／攝影
嘉南藥大吳永嵩完投7局壓制北方工業大學。記者葉姵妤／攝影
分享

第2屆海峽兩岸學生棒球聯賽北京區預賽開打第2天，嘉南藥大靠著王牌投手吳永嵩完投7局壓制，以3：2擊敗去年冠軍隊北方工業大學，2連勝入袋，但因對手主力多是台灣球員，讓嘉藥總教練康明杉笑說就像台灣大學隊的內戰。

北方工業大學由前兄弟象隊教頭江仲豪領軍，2014年以特案招收8名台灣學生，成為球隊主力班底，也藉以提升大陸球員水準，今年8名球員都已是大四生。

嘉藥今天首度碰頭北方工業大學，康明杉說：「原本就知道他們有台灣球員，看他們在球場上，打起來就是台灣球員的形狀。」包括被康明杉點名阻殺表現精彩的捕手連庭瑋，以及後援4.1局只被敲2安無失分的王浩亞，都是台灣球員。

嘉南藥大以3：2擊敗北方工業大學。記者葉姵妤／攝影
嘉南藥大以3：2擊敗北方工業大學。記者葉姵妤／攝影
分享

北方工業大學在去年底的海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽（大學甲組）擊敗世新大學奪冠，康明杉也指出，他們的實力與國內公開組二級球隊差不多，戰力還算完整，就是穩定性不太好。

已知對手就是「台灣水準」，嘉藥不敢掉以輕心，推王牌吳永嵩登板，完投7局失2分，送出5次三振，驚險守住勝利。因北京低溫不到10度，吳永嵩坦言自己不太能適應這樣的氣溫，「太冷了，身體熱不開，後面才有慢慢進入狀況。」在場上還與對方台灣球員用「台語」對話。

嘉南藥大昨天首戰打「雪仗」，在大雪中以9：1擊敗大連大學（3局裁定），今天則碰上以台灣球員為主的球隊，康明杉指出，這兩場比賽都還無法看出大陸隊伍的真正水準。

喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

韓職／王維中對戰三星獅 拚開季先發3連勝

2018-04-05 17:43

中職／廖健富再敲全壘打 跨場連3打席開轟

2018-04-05 17:51

中職／陳金鋒看大谷打擊 姿勢微調收效

2018-04-05 16:22

中職／悍將蔣智賢短打拚上壘 兄弟史總樂見

2018-04-05 18:13

中職／普力斯點名林益全、蔣智賢 有MLB能力

2018-04-05 17:08

中職／縮小抬腿幅度 兄弟打教讚大谷打擊天分

2018-04-05 17:03

U18東岸聯盟／潘柏霖開眼界 求提升均速拚國手

2018-04-05 16:20

兩岸棒球賽／零度低溫交手 清華3局扣倒北京師大

2018-04-05 16:00

中職／「復仇者」再戰 蔣智賢、張正偉仍受關注

2018-04-05 10:34

兩岸棒球賽／20隊昨北京開打 7月下旬轉戰台中

2018-04-05 03:31

兩岸棒球賽／雪中打球初體驗 台灣小將好興奮

2018-04-05 00:14

中職／棄將陳鴻文封死老東家 葉君璋：幾乎完美

2018-04-05 00:06

日職／羅德李杜軒首度先發 吞K無安打

2018-04-04 22:09

中職／悍將蔣智賢拚上壘 生涯首度觸擊短打成功

2018-04-04 21:51

兩岸棒球聯賽／大雪中比賽 教頭康明杉比球員更興奮

2018-04-04 21:12

中職／陳鴻文追加球數破百 葉君璋：他堅持要投

2018-04-04 21:10

圖輯／中華職棒悍將完封兄弟

2018-04-04 21:08

中職／擊敗兄弟無感 陳鴻文：只是1場球季賽

2018-04-04 20:26

中職／陳鴻文聯手張正偉扮復仇者 富邦6:0兄弟

2018-04-04 19:50

中職／觸身球爭議 史耐德：內角球逼退廖健富

2018-04-04 19:22

兩岸棒球賽／林廷諳精彩壓制 世新勝北方工大

2018-04-04 19:21

U18東岸聯盟／莊陳仲敖心態更成熟不想留遺憾

2018-04-04 18:42

中職／伍鐸看老東家兄弟 「有很多好打者」

2018-04-04 17:51

中職／例行賽打不快 葉君璋：球員習慣慢慢來

2018-04-04 17:28

日職／陽岱鋼左手骨折 已下放二軍

2018-04-04 17:19

兩岸棒球賽／萬能科大「雪」中奪勝

2018-04-04 17:02

中職／「復仇者聯盟」登場 葉君璋：贏球最重要

2018-04-04 16:55

U18東岸聯盟／穀保李慶隆首先發好投拚國手

2018-04-04 16:47

U18東岸聯盟／穀保險勝有瑕疵 教頭：錯誤中成長

2018-04-04 16:23

棒球／U18東岸聯盟邀請賽 5月國手選拔賽前哨戰

2018-04-04 14:44

棒球／海峽兩岸學生棒球聯賽 20支大學隊齊聚北京

2018-04-04 13:26

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯下一站？ 拓荒者麥凱倫預言去76人

2018-04-05 09:18

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

MLB／大谷翔平連兩戰開砲 塞揚強投克魯柏挨轟

2018-04-05 07:38

NBA／頂替柯瑞出頭天 勇士將與庫克簽複數年約

2018-04-05 09:44

NBA／76人退活塞12連勝 東區8強全出爐

2018-04-05 10:26

HBL邀請賽／林正「準絕殺」 松山23分大逆轉

2018-04-04 20:03

NBA／雷納德與詹姆斯互換？搶人大戰隔空開打

2018-04-05 11:02

中職／陳鴻文聯手張正偉扮復仇者 富邦6:0兄弟

2018-04-04 19:50

MLB／大谷棒打塞揚強投克魯伯 打擊率破四成

2018-04-05 09:20

HBL邀請賽／「妹妹」丁冠皓變哥哥 繳完美命中率

2018-04-04 21:59

MLB／普荷斯看大谷 能把球轟到任何角落

2018-04-05 14:04

MLB／大谷連兩天開轟 自評新球季好的開始

2018-04-05 11:39

MLB／前役單場5K被噓爆 史丹頓致勝轟討回面子

2018-04-05 08:54

NBA／暴龍逆轉綠衫軍 拚東區龍頭與隊史勝場

2018-04-05 11:46

中職／擊敗兄弟無感 陳鴻文：只是1場球季賽

2018-04-04 20:26

NBA／庫茲瑪30分相助 湖人延長賽拔馬刺

2018-04-05 15:20

中職／陳鴻文追加球數破百 葉君璋：他堅持要投

2018-04-04 21:10

MLB／湯姆林投球有日本味 合大谷胃口夯首轟

2018-04-05 00:09

中職／棄將陳鴻文封死老東家 葉君璋：幾乎完美

2018-04-05 00:06

NBA／終止4連敗 鵜鶘啟動保八捍衛戰

2018-04-05 15:13

HBL邀請賽／松山演23分逆轉勝 林正：已習慣了

2018-04-05 00:29

NBA／雷霆不敵勇士季後賽告急 衛少不擔心

2018-04-05 00:21

MLB／功夫熊貓罕見先發 轟垮水手王牌赫南德茲

2018-04-05 12:31

U16亞青男籃／4分不敵黎巴嫩 中華隊無緣8強

2018-04-05 17:07

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

中職／「復仇者」再戰 蔣智賢、張正偉仍受關注

2018-04-05 10:34

中職／陳金鋒看大谷打擊 姿勢微調收效

2018-04-05 16:22

U16亞青男籃／5日戰黎巴嫩 中華隊搶8強門票

2018-04-05 10:32

MLB／天使輪值傷一人 大谷9日登板再戰運動家

2018-04-05 15:46

中職／悍將蔣智賢拚上壘 生涯首度觸擊短打成功

2018-04-04 21:51

中職／觸身球爭議 史耐德：內角球逼退廖健富

2018-04-04 19:22

HBL邀請賽／禁區交棒 南山組新雙塔

2018-04-04 23:58

兩岸棒球聯賽／大雪中比賽 教頭康明杉比球員更興奮

2018-04-04 21:12

韓職／王維中對戰三星獅 拚開季先發3連勝

2018-04-05 17:43

MLB／柯賓狂飆12K 響尾蛇對戰道奇9連勝

2018-04-05 09:49

兩岸棒球賽／20隊昨北京開打 7月下旬轉戰台中

2018-04-05 03:31

兩岸棒球賽／雪中打球初體驗 台灣小將好興奮

2018-04-05 00:14

日職／羅德李杜軒首度先發 吞K無安打

2018-04-04 22:09

中職／普力斯點名林益全、蔣智賢 有MLB能力

2018-04-05 17:08

圖輯／中華職棒悍將完封兄弟

2018-04-04 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top