中職／陳金鋒看大谷打擊 姿勢微調收效

2018-04-05 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



路透 分享 facebook

看到大谷翔平的表現，富邦悍將隊副領隊陳金鋒也喊讚，「他是非常棒的球員，姿勢微調是關鍵」。

大谷過去在日職習慣抬腿打擊，到了美國後開始調整，腿不再抬那麼高，春訓表現雖不佳，但到了例行賽就看出成效。

陳金鋒表示，不要小看細微的改變，「大聯盟什麼投手都有，球速又快，要能跟得上投手出手的節奏時間」；修改多餘的打擊動作，有其必要性。

去美國前，陳金鋒打擊時也會高抬腿，「到了美國，怪姿勢的投手太多，就愈來愈低了」；縮短打擊反應時間，跟上投手速度，是適應大聯盟環境的必須調整。