中職／「復仇者聯盟」續集 蔣智賢、張正偉仍受關注

2018-04-05 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



富邦悍將隊昨天在新莊球場以6：0擊敗中信兄弟隊，搶下新球季首場金控大戰勝利，兩隊今晚再度對決，兄弟棄將蔣智賢、張正偉預料仍在先發名單中，林煜清也待命中繼，「復仇者聯盟」續集又成焦點。

金控大戰首場比賽碰到春假第1天，新莊球場昨天湧進爆滿12150人觀戰，締造中職本季首場滿場紀錄，今天第2戰預售票約在4千張左右，想再滿場恐有一些難度。

陳鴻文昨天先發7.2局無失分，奪下對老東家首勝，蔣智賢、張正偉合計7打數3安打，不過面對敏感的「復仇者聯盟」話題，3人態度都很低調，張正偉賽後甚至神隱，不願接受採訪，讓媒體有些錯愕。

金控大戰首勝到手後，悍將總教練葉君璋形容，陳鴻文登板先發是「老天自有安排」，今天第2戰交給統一獅隊跳槽的洋投布魯斯，兄弟則由去年16勝投手賽格威把關，兩隊還會擦出什麼火花值得期待。

悍將、兄弟今天結束本季首次系列戰後，接下來兩個周末還有6場比賽要打，分別在台中洲際、新莊球場進行3連戰，球迷口中的「復仇者聯盟」其實變得愈來愈常態，倒是球員面對媒體應該好好調整心態，而非出現拒訪的現象，影響球迷知的權力。

陳鴻文昨天拿到本季首勝，也知會被問到敏感話題，仍以溫和口氣回話，四平八穩表達態度；倒是首戰老東家揮出兩支二壘打的張正偉，被葉君璋喻為「開季至今狀況最好」，他卻透過球團員工表達不願受訪，就怕不知如何回應，這在過去中職比賽是罕見現象。