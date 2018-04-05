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U16亞青男籃／今戰黎巴嫩 中華隊搶8強門票

2018-04-05 10:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華隊昨天浪費第一節10分領先，在U16亞青男籃預賽最終戰遭伊朗隊以93：84逆轉，錯失以分組第1直接晉級8強的機會，今天下午將和黎巴嫩爭8強門票，教頭吳正杰評估，中華隊贏面較大，但重點仍是臨場發揮。

昨天中華隊打完比賽，黎巴嫩和印度隊才交手，中華隊都有透過轉播觀察對手，若是晉級8強將碰頭的地主大陸隊，教練團也已蒐集情資。

黎巴嫩陣中有2名2公尺長人、平均身高192公分，大陸平均身高更有195公分，和平均僅186公分的中華隊有一定差距，不過吳正杰強調，觀察過兩隊，「我們身材沒那麼好，但還是有機會。」

上屆U16亞青男籃賽，中華隊匯集新一梯「黃金世代」，包括之後旅美的林庭謙和唐維傑，內線則有2公尺長人吳沛嘉和譚傑龍，打下隊史最佳銀牌並獲得U17世青賽資格；今年「第一長人」馬建豪和程慶華僅197公分，加上比賽期間和HBL男甲決賽相隔不到一個月，包括林勵、馬建豪、陳冠中等，都必須同時為HBL和U16備戰，訓練效果多少打折扣。

連兩屆帶隊的吳正杰坦言，今年集訓磨合少，「很難帶到心，球員不會那麼信任教練，這是最大問題，但慢慢溝通，我說的話比賽中也有應證，狀況就有漸入佳境。」他也提到，帶隊當然希望有好成績，先以8強為目標，再一步步前進。

不過昨天錯過第一節兩位數領先，仍讓中華隊有些遺憾，吳正杰賽後也「自我沉澱」一段時間，他苦笑說沒和球員特別講什麼，「本來就覺得是五五波，只是我們幾個失誤發生在關鍵，防守又急著想抄球，變多打少就不好守，但他們也很拚了。」

中華隊高砲塔馬建豪下半場一度撞到膝蓋，在攙扶下一跛一跛下場，但第四節仍回到球場，今天預計出賽不成問題。

預賽打完在C組排第2的中華隊，今天下午3點將和D組第3的黎巴嫩隊搶8強門票；若能順利晉級，明天的8強單淘汰賽，中華隊就會在早上11點碰A組龍頭大陸。

中華隊陳冠中在嚴防中出手。 圖／取自FIBA
中華隊陳冠中在嚴防中出手。 圖／取自FIBA
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中華隊陳將双出戰伊朗繳出20分、15籃板。 圖／取自FIBA
中華隊陳將双出戰伊朗繳出20分、15籃板。 圖／取自FIBA
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