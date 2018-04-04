親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生

換7種交通工具花10小時回到台東！宜花塞爆返鄉路艱辛

兩岸棒球聯賽／大雪中比賽 嘉藥教頭康明杉比球員更興奮

2018-04-04 21:12聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

台灣球隊赴北京參與第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽大學組預賽，今天開打第1天就遇上難得的狀況，當地下午驚喜下大雪，雖然比賽因積雪受影響，但在雪中打棒球的體驗都讓教練、球員十分興奮。

今天共有3場甲組賽事在豐台區體育中心棒球場舉行，比賽進行到第2場萬能科大與天津體育學院之戰時，天空就開始飄雪，而第3場嘉南藥大與大連大學之戰開打後開始下大雪，外野草皮積上一層白雪，比賽打不滿兩局就暫停，嘉藥2：0領先。

因天候、場地狀況已不適合繼續比賽，兩隊原本協議讓比賽提前結束，嘉藥球員都已興奮走上場享受難得的雪景，但大會規定比賽需打滿3局才成立，比賽隨後恢復進行。

嘉藥總教練康明杉表示：「這種天氣其實已經不適合比賽了，之後再繼續打就跟球員說，進好球帶的球就揮棒了，沒有機會再等球。」對方也在守備時已把外野手全調進內野，而嘉藥球員把球揮向外野後就直奔回本壘得分，一舉拉開比數。

嘉藥洪川閔今天主投3局，也經歷了「雪中比賽」初體驗，他說：「第一次在下雪的時候打球，感覺滿特別的，眼前都是雪，還要投球，真的看不太清楚。」而平時在國內不曾遇過近零度的低溫甚至下雪比賽的狀況，加上今天賽前熱身時間不足，他說：「太冷了，身體熱不開。」

比賽最終在打完3局後裁定，由嘉藥以9：1勝出，球員在雪地中合影留念，康明杉甚至比球員更興奮，他笑說，不只是第一次在雪中比賽，還是第一次看到下雪，「看到的時候就趕快拿出手機來拍，傳回去給家人看，這機會太難得了。」

至於另一地在北方工業大學舉行的乙組賽事，深圳大學與山東商職以8比8和局收場，第2場由台灣文化大學以10：7擊敗河北農大，但之後人工草皮積雪無法比賽，第3場台灣清華大學與河北農大之戰取消。

嘉南藥大在雪中合影留念。記者葉姵妤／攝影
嘉南藥大在雪中合影留念。記者葉姵妤／攝影
分享
比賽在大雪中進行。記者葉姵妤／攝影
比賽在大雪中進行。記者葉姵妤／攝影
分享
比賽在大雪中進行。記者葉姵妤／攝影
比賽在大雪中進行。記者葉姵妤／攝影
分享

喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

中職／擊敗兄弟無感 陳鴻文：只是1場球季賽

2018-04-04 20:26

中職／陳鴻文追加球數破百 葉君璋：他堅持要投

2018-04-04 21:10

中職／陳鴻文聯手張正偉扮復仇者 富邦6:0兄弟

2018-04-04 19:50

中職／「復仇者聯盟」登場 葉君璋：贏球最重要

2018-04-04 16:55

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

日職／羅德李杜軒首度先發 吞K無安打

2018-04-04 22:09

中職／悍將蔣智賢拚上壘 生涯首度觸擊短打成功

2018-04-04 21:51

中職／觸身球爭議 史耐德：內角球逼退廖健富

2018-04-04 19:22

兩岸棒球聯賽／林廷諳精彩壓制 世新勝北方工業大學

2018-04-04 19:21

U18東岸聯盟／莊陳仲敖心態更成熟不想留遺憾

2018-04-04 18:42

中職／伍鐸看老東家兄弟 「有很多好打者」

2018-04-04 17:51

中職／例行賽打不快 葉君璋：球員習慣慢慢來

2018-04-04 17:28

日職／陽岱鋼左手骨折 已下放二軍

2018-04-04 17:19

棒球／海峽兩岸學生聯賽 萬能科大「雪」中奪勝

2018-04-04 17:02

U18東岸聯盟／穀保李慶隆首先發好投拚國手

2018-04-04 16:47

U18東岸聯盟／穀保險勝有瑕疵 教頭：錯誤中成長

2018-04-04 16:23

棒球／U18東岸聯盟邀請賽 5月國手選拔賽前哨戰

2018-04-04 14:44

棒球／海峽兩岸學生棒球聯賽 20支大學隊齊聚北京

2018-04-04 13:26

中職／宣告4壞+好球帶加寬 球賽加速有感

2018-04-03 23:36

日職／球季才開打5天 陽岱鋼左手骨折

2018-04-03 23:34

中職／首轟加最年輕雙響 廖健富瞄準新人王

2018-04-03 23:19

中職／逆轉勝卻折兵 郭嚴文小指受傷送醫

2018-04-03 23:15

中職／廖健富雙響砲 林智平再見安打屠獅

2018-04-03 22:58

中職／投手表現穩 統一獅想啟用三本土先發

2018-04-03 21:42

日職／松坂大輔5日登板 陽岱鋼骨折無緣對決

2018-04-03 21:19

中職／廖健富打出成績 洪總：鼓勵高中生進職棒

2018-04-03 20:46

日職／陽岱鋼被砸退場 左手骨折

2018-04-03 19:40

中職／陳傑憲4日一軍練球 重回開路先鋒

2018-04-03 19:40

中職／悍將比賽特別快？曹竣崵：以前有練過

2018-04-03 19:14

中職／首度升一軍就扛第六棒 鄭鎧文準備好了

2018-04-03 18:45

中職／潘威倫、陳鏞基簽複數約 50萬俱樂部14人平紀錄

2018-04-03 18:28

中職／「金控大戰」首部曲 陳鴻文對決老東家

2018-04-03 17:47

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特34分飆退雷霆 期待季後賽再相遇

2018-04-04 11:59

MLB／大聯盟首轟出爐 「二刀流」大谷炸3分砲

2018-04-04 10:59

NBA／虛擲19分領先 馬刺無緣連18年50勝

2018-04-04 15:42

NBA／若雷納德擺上交易桌 美媒：多隊準備報價

2018-04-04 09:44

NBA／喬治暖心舉動 成海瓦德復健過程一大關鍵

2018-04-04 14:50

MLB／比肩貝比魯斯 大谷生涯首轟再加猛打賞

2018-04-04 13:15

NBA／MVP票投哈登 前雷霆主帥笑稱被高估

2018-04-04 10:15

NBA／詹姆斯飆27分退暴龍 改寫布萊恩得分紀錄

2018-04-04 11:04

NBA／衛少44分無用 勇士、雷霆例行賽各贏2場

2018-04-04 11:46

NBA／灰狼巴特勒將歸隊：我想要打進季後賽

2018-04-04 09:16

NBA／主場爆米花排行榜 柯瑞：熱火排第1

2018-04-04 15:22

中職／陳鴻文聯手張正偉扮復仇者 富邦6:0兄弟

2018-04-04 19:50

NBA／76人連9場勝對手10分 相隔28年奪11連勝

2018-04-04 11:54

NBA／熱火逆轉老鷹晉季後賽 韋德：榮耀

2018-04-04 11:31

HBL邀請賽／林正「準絕殺」 松山23分大逆轉

2018-04-04 20:03

MLB／葛瑞格里歐斯2轟8打點 洋基大勝光芒

2018-04-04 08:41

MLB／大谷全壘打球 敵隊球迷撿到送給小朋友

2018-04-04 14:54

U16亞青／浪費10分領先 中華男籃遭伊朗逆轉

2018-04-04 16:15

NBA／衛少打勇士特別狠？ 安東尼笑了

2018-04-03 23:42

MLB／單場5K被洋基迷噓 史丹頓：應該的

2018-04-04 10:46

中職／逆轉勝卻折兵 郭嚴文小指受傷送醫

2018-04-03 23:15

先發投手局數越吃越少 20勝王牌即將絕跡

2018-04-04 14:56

日職／球季才開打5天 陽岱鋼左手骨折

2018-04-03 23:34

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

MLB／道奇打線又熄火 克蕭苦吞開季2連敗

2018-04-04 14:05

中職／宣告4壞+好球帶加寬 球賽加速有感

2018-04-03 23:36

中職／王建民青棒搭檔 黃騤榮棄百萬薪轉汽美

2018-04-04 14:30

圖輯／中職猿郭嚴文衝回本壘 受傷送醫

2018-04-03 23:06

中職／廖健富雙響砲 林智平再見安打屠獅

2018-04-03 22:58

NBA／被周杰倫激怒 林書豪三分線連投進11球

2018-04-04 16:37

中職／擊敗兄弟無感 陳鴻文：只是1場球季賽

2018-04-04 20:26

MLB／復健進度良好 陳偉殷有望4月底復出

2018-04-04 10:04

中職／走過白血病 前合庫年薪王人生觀大轉彎

2018-04-04 14:35

中職／首轟加最年輕雙響 廖健富瞄準新人王

2018-04-03 23:19

MLB／救援砸鍋失水準 道奇守護神：誰在意

2018-04-04 09:18

NBA／暴龍東區第一有危機 教頭老神在在

2018-04-04 13:39

SBL／金酒首闖第二輪 吳俊雄：靠自己創造歷史

2018-04-03 23:18

中職／「復仇者聯盟」登場 葉君璋：贏球最重要

2018-04-04 16:55

日職／陽岱鋼左手骨折 已下放二軍

2018-04-04 17:19

SBL／金酒晉第二輪 張文平奪新人王很有感

2018-04-04 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top