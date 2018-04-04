兩岸棒球聯賽／大雪中比賽 嘉藥教頭康明杉比球員更興奮

2018-04-04 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



台灣球隊赴北京參與第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽大學組預賽，今天開打第1天就遇上難得的狀況，當地下午驚喜下大雪，雖然比賽因積雪受影響，但在雪中打棒球的體驗都讓教練、球員十分興奮。

今天共有3場甲組賽事在豐台區體育中心棒球場舉行，比賽進行到第2場萬能科大與天津體育學院之戰時，天空就開始飄雪，而第3場嘉南藥大與大連大學之戰開打後開始下大雪，外野草皮積上一層白雪，比賽打不滿兩局就暫停，嘉藥2：0領先。

因天候、場地狀況已不適合繼續比賽，兩隊原本協議讓比賽提前結束，嘉藥球員都已興奮走上場享受難得的雪景，但大會規定比賽需打滿3局才成立，比賽隨後恢復進行。

嘉藥總教練康明杉表示：「這種天氣其實已經不適合比賽了，之後再繼續打就跟球員說，進好球帶的球就揮棒了，沒有機會再等球。」對方也在守備時已把外野手全調進內野，而嘉藥球員把球揮向外野後就直奔回本壘得分，一舉拉開比數。

嘉藥洪川閔今天主投3局，也經歷了「雪中比賽」初體驗，他說：「第一次在下雪的時候打球，感覺滿特別的，眼前都是雪，還要投球，真的看不太清楚。」而平時在國內不曾遇過近零度的低溫甚至下雪比賽的狀況，加上今天賽前熱身時間不足，他說：「太冷了，身體熱不開。」

比賽最終在打完3局後裁定，由嘉藥以9：1勝出，球員在雪地中合影留念，康明杉甚至比球員更興奮，他笑說，不只是第一次在雪中比賽，還是第一次看到下雪，「看到的時候就趕快拿出手機來拍，傳回去給家人看，這機會太難得了。」