U18東岸聯盟／莊陳仲敖心態更成熟不想留遺憾

2018-04-04 18:42 中央社 台東4日電



玉里高中投手莊陳仲敖今天在U18東岸聯盟棒球賽先發對台東大學藍隊表現不差；莊陳仲敖有不錯潛力受到球探關注，但今年應不會投入中職選秀，目標拚進國手不讓高中生涯留遺憾。

花蓮玉里高中棒球隊投手莊陳仲敖4日在U18東岸聯盟棒球賽扛先發，對台東大學藍隊表現不差，投5局掉2分，潛力不錯受到不少球探關注。 中央社 分享 facebook

莊陳仲敖今天對東大藍隊先發，投5局失掉2分，表現不差，但隊友守備、火力沒有幫忙，玉里終場以2比4輸球。總教練蕭良吉表示，如果沒有失誤，應該不至於輸球，面對大學隊伍，「不能想著自己是高中生，全力應戰這樣才能進步」。

蕭良吉表示，莊陳仲敖是很有潛力的投手，今天出賽表現中規中矩，最快球速約144公里，控球不錯，但希望球速發揮能夠更好，不能只有在決勝的那一球球速才展現出來。

投手教練黃俊欽表示，莊陳仲敖高三大幅進步，重量訓練增加，均速也提升。黃俊欽特別指出，莊陳仲敖去年暑假參加訓練營，感覺心態變得很不同，回到球隊後整個態度更積極。

莊陳仲敖表示，參加大聯盟訓練營，在新的環境會有不同的想法，也看到很多菁英投手，「有不想要輸人家的念頭」，他自評高中3年進步最多的是在球場上的觀念，至於畢業後規劃，在跟教練團討論後，現階段希望有旅外機會，不然會想先到大學隊磨練，應該暫時不會投入職棒選秀。

莊陳仲敖從少棒到目前為止，都沒有國手資歷，他也希望今年能拚進代表隊，「高中最後一年，不想留下遺憾」，拚國手資歷也希望能提升自己的價值。