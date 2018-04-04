棒球／海峽兩岸學生聯賽 萬能科大「雪」中奪勝

2018-04-04 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



比賽中碰上下雪，天津體育學院球員十分興奮。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽今天在北京開打，各隊頂著10度以下的低溫開戰，11點開打的第一場比賽還看得到太陽露臉，下午甲組萬能科大與天津體育學院之戰，比賽中開始下起雪，兩隊在雪中完成比賽，球員、教練都直呼是難得的體驗。

北京前天高溫近30度，白天氣溫與台灣相差不大，昨天球隊陸續抵達後，天氣也跟著降溫，今天第2場比賽午後開打，比賽進行到一半就開始飄小雪，之後雪勢越來越大，比賽最終在雪中打完7局，由萬能科大以3：0擊敗天津體育學院。

據當地工作人員透露，這只是北京這個冬天的第二場雪，讓兩隊球員都十分興奮，天津體育學院球員就喊道，「長這麼大，頭一回打雪仗。」

萬能科大教練楊家宏笑說，這次第一次遇上在雪中進行的比賽，他也趁著比賽中暫停時間，拿出手機錄下這難得的景象，「台灣的棒球場應該不可能會下雪，這是很特別的回憶。」

萬能科大在雪中收下首勝。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

萬能科大今天首度參與海峽兩岸學生棒球聯賽，首戰就順利開胡，楊家宏表示：「來參與這次比賽之前就大概知道，他們的實力還是有一點落差，所以主要是帶球員來看看這裡的環境和發展，找出從中可以學習的東西。」