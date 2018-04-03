中職／廖健富雙響砲 林智平再見安打屠獅

2018-04-03 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職／林智平敲出致勝分。記者陳正興／攝影 分享 facebook 統一獅隊今天作客桃園球場，對猿隊展開2連戰首戰，也是兩隊本季首次交手；獅隊打完9局上還以7：2領先，9局下被追回5分，雙方僵持到延長10局下，猿隊林智平代打揮出再見安打，終場反以8：7逆轉勝，比賽打了4小時10分才結束。

獅隊賽前只落後猿隊半場勝差，本來有機會贏球，躍上排名第1，最後反而被拉成1.5場勝差，猿隊仍保住領先地位。

猿隊洋投尼克斯今天先發6局被安打5、保送3、失分2，幸運逃過敗投，開季前兩戰合計8.2局失8分，戰績仍是1敗。

獅隊洋投羅里奇先發6局，被揮出6支安打、失1分，本來應該到手的中職首勝被牛棚搞砸。

獅隊蘇智傑5局上轟出兩分砲，猿隊5局下靠林承飛、藍寅倫安打攻下1分，獅隊7局上靠陳重羽、吳桀睿，加上潘武雄高飛犧牲打，又把比數拉開到3：1。

猿隊菜鳥捕手廖健富，7局下從獅隊中繼投手江承峰轟出右外野陽春砲，生涯首轟出爐，但猿隊牛棚狀況連連，8、9局上又被攻下4分。

廖健富愈打愈順，9局下1出局時，面對獅隊第4任投手廖文揚，轟出右外野兩分砲，締造單場雙響砲紀錄。

獅隊牛棚同樣出問題，廖文揚、王鏡銘這半局被猿隊打了一輪，被揮出3支安打，奉送4次保送，一口氣失5分被迫進入延長賽，廖健富賽後獲選單場MVP。