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美國飛虎隊將軍陳納德遺孀陳香梅過世 享年94歲

圖輯／中職桃猿與統一獅進入延長賽

2018-04-03 22:58聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

中職／桃猿一路苦追，九局下靠著廖健富兩分全壘打、王柏融兩分安打、陳俊秀一分安打，將比賽拉入延長賽。

桃猿跑者王柏融（右）企圖衝上三壘，遭刺殺出局。記者陳正興／攝影
桃猿跑者王柏融（右）企圖衝上三壘，遭刺殺出局。記者陳正興／攝影
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桃猿打者廖健富擊出兩分全壘打。記者陳正興／攝影
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桃猿打者王柏融擊出兩分安打。記者陳正興／攝影
桃猿打者王柏融擊出兩分安打。記者陳正興／攝影
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桃猿打者陳俊秀擊出追平分安打。記者陳正興／攝影
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桃猿打者廖健富擊出兩分全壘打。記者陳正興／攝影
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王柏融中職
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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