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日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00福耳

日職新球季於上週五開幕，雖然各隊在首週都僅進行了3場比賽，但已有好幾位新人及年輕球員交出令人印象深刻的傑出表現，包括DeNA去年第二指名的野手神里和毅，取代了桑原將志成為新的開路先鋒，同隊的19歲小將京山將彌在1日對養樂多先發，投5局失1分拿下個人生涯首場勝投，是繼12年前的山口俊後，隊史上再度有未滿20歲的投手在一軍初登板就拿到勝投，京山的表現會讓兩大先發濵口遙大及今永昇太能夠有更多的時間安心養傷。

DeNA的19歲小將京山將彌初登板就拿下勝投，他優異的表現並不會讓人意外，因為他...
DeNA的19歲小將京山將彌初登板就拿下勝投，他優異的表現並不會讓人意外，因為他在冬季聯盟就曾展現高超球技。 聯合報系資料照片
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另外從季前就備受期待的藤岡裕大，目前的打擊率是4成17，同梯菅野剛士也有3成75打擊率及3打點，兩名社會人即戰力的打擊表現對上季攻擊力薄弱的羅德會有明顯的幫助；而巨人的沖繩出身捕手大城卓三，在1日先發出賽，是相隔17年後，巨人再有新人在開幕系列戰中先發出賽，他不但打出生涯首安，與投手搭配也獲得監督高橋由伸的好評，在接下來的球季可望能夠幫忙分擔小林誠司的補手工作。

上述幾名新人球員都表現不凡，不過真正吸引住球迷目光的當然還是巨人的岡本和真。如各界在開季前的預期，春訓熱身賽就打出驚人成績的岡本順利名列開幕一軍名單，在開幕戰也擔任先發，雖然首場比賽沒有安打還吞下一次三振，讓人擔心是否又會重演去年只威春訓的戲碼，但岡本在隔天31的比賽便證明他今年是真的準備好了，4打數4安打，6局的安打開啟巨人反攻契機，8局的3分砲則是拉開只有1分的領先差距，單場打下5分打點，4月的首場比賽，岡本趁勢追擊，再打出逆轉3分砲，讓巨人在首週拿下第二場勝利，這兩場勝利，說是岡本一個人打下來的也不為過。

岡本和真延續熱身賽的恐怖灌分能力，近2戰就打出8分打點。 聯合報系資料照片
岡本和真延續熱身賽的恐怖灌分能力，近2戰就打出8分打點。 聯合報系資料照片
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岡本的好表現帶給球隊勝利，但相對地也壓縮到了老將阿部慎之助的上場時間，阿部在首週的三場比賽中只上場打過一個打席，獲得保送擠回1分，雖然也算是對球隊有所貢獻，不過總會讓人覺得可惜，即使年歲增長，把正捕手的位置讓給小林，阿部去年仍以一壘手身份出賽，有超過500個打席、15轟、76分打點及2成62打擊率的穩定表現，今年在春訓時表現不佳，因此把先發一壘手的位置讓給了岡本，如今岡本打擊手感正佳，教練團絕對不可能在此時將岡本擺在板凳，換阿部上場，對於必須靠實戰來調整的阿部來說，正處在一個相對辛苦的狀態中。

當然，這個問題其實也不是無解，將防守三壘的洋砲麥基(Casey McGehee)如同去年季中一般調往二壘，岡本移防三壘，如此阿部就能上場守一壘，但目前二壘是由巨人也要培養的另一名新秀吉川尚輝來守，雖然吉川在首週的打擊表現不算好，但相信巨人教練團在短期內還是會給他機會，除非他的打擊長時間低迷，才有調動陣容的可能性，因為還必須考量到岡本守三壘的能力比麥基差的這點；說到麥基，在首週的打擊表現比吉川更差，但巨人教練團會給他比吉川還長的時間去調整，畢竟他是上季央聯打擊率亞軍，只有在他長期不振或受傷時，才會將他調離先發陣容；另一個狀況就是如果外野有人狀況不佳或受傷，尤其是左外野的位置，那岡本就有可能去防守左外野，阿部也有上場的機會。

如此看來，只要岡本打擊維持穩定的狀態，阿部要在今年維持與前幾年相同的打席數有相當的困難度，阿部本身及喜愛阿部的球迷，都確實需要一段時間來接受，尤其是在他還有一定的打擊能力之下，但這種改變對於想要在未來幾年維持競爭力的巨人來說是必須的，球隊中的世代交替在去年村田修一被戰力外的那時候就開始了。

讀賣巨人阿部慎之助

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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