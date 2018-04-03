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中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00Ramos

不知道球迷有沒有發現，今年看中華職棒有一點不一樣了？答案是，比賽時間縮短了。

根據數據顯示，今年中職例行賽打了13場，平均每場比賽時間為3小時11分，比去年每場3小時28分「縮時」不少，當然，球季才剛開打，樣本數據還少，後續狀況仍待觀察。

中華職棒29年開幕戰桃猿以6比4擊敗中信兄弟，比分算是較高，但是全場只用了3小時...
中華職棒29年開幕戰桃猿以6比4擊敗中信兄弟，比分算是較高，但是全場只用了3小時11分。 中央社
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事實上，中職開打前幾年，比賽打得「簡潔有力」，以1990年的2小時46分為史上最精簡，1991和1995年的2小時55分並列第2短，再下來是1994年的2小時57分，1992和1999年的2小時58分並列第5短，中職史上平均每場在3小時以內打完，就只有這6個年度，全部集中在2000年以前。

2010年平均每場耗時3小時6分還算理想，到了2011年以後，平均每場都從3小時20分起跳，2012、2013、2015年都是3小時25分，2016年3小時27分，2017年的3小時28分更創下史上最久紀錄。

看了上述數據，今年場均3小時11分，看起來「縮時」不少了吧。

羅力本季首場先發是對上統一獅，5.2局投球就被打出3支全壘打，但這場比賽只用了2...
羅力本季首場先發是對上統一獅，5.2局投球就被打出3支全壘打，但這場比賽只用了2小時36分，節奏非常快速。 聯合報系資料照片
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細究數據，今年13場例行賽，就有3場不到3小時就收工，僅2場超過3個半小時，其中統一獅和富邦悍將這兩隊最「節能減碳」，平均每場都是打3小時左右就打卡下班。

這幾年中職比賽「落落長」，聯盟當然也注意到這點，祭出許多措施希望能縮短比賽時間，但成效很有限，直到今年放寬好球帶，情況才有些不同。

中職裁判赴日取經，坦言台灣好球帶水準並沒有比較差，但放寬好球帶後讓打者比較想要積...
中職裁判赴日取經，坦言台灣好球帶水準並沒有比較差，但放寬好球帶後讓打者比較想要積極出棒。 聯合報系資料照片
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根據媒體報導，今年中職好球帶上緣和兩側都放寬，以往在邊邊角角的球，會被判壞球，今年有機會被「撿」，打者出棒比較積極一點，在打擊區不會選了再選，使得這幾年投低打高的天秤稍稍平衡。

今年統一獅和富邦悍將團隊打擊率都到2成60，僅Lamigo桃猿超過3成，全聯盟平均每場全壘打1.85轟，比去年的2.06轟，前年的2.51轟都還要少，大比分的比賽也減少許多。

球場硬體設備升級，再加上比賽不拖泥帶水，相信更能吸引球迷進場看球。 聯合報系資料...
球場硬體設備升級，再加上比賽不拖泥帶水，相信更能吸引球迷進場看球。 聯合報系資料照片
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必須要強調的是，中職球季才剛開打，好球帶放寬是否和投打數據、比賽時間長短有無正相關，還需要時間觀察，不過全世界職業棒球聯盟都在苦思，如何縮短比賽時間，現階段中職比賽能「縮時」，絕對是一件好事。

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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