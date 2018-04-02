亞洲四人制合球錦標賽將開打 教頭：有信心完成3連霸
2018年第3屆亞洲19歲暨16歲級四人制合球錦標賽（3rd IKF Asia U19 & U16 Korfball4 Championships 2018）將於4月10 日起在中央大學附屬中壢高中舉辦，中華合球隊總教練楊家鑫在今天的記者會上自信的表示，絕對會完成3連霸，將冠軍留在台灣。
去年中華合球隊成果豐碩，在U19世界盃奪得暌違5年之久的第2名佳績，於世運會更奪下史無前例、亞洲史上唯一銀牌，世界排名更是擠下歐洲強權比利時，搶下世界第2，僅次於合球運動發展蓬勃的荷蘭。
今年在台灣舉辦的亞洲盃錦標賽，中華隊將與來自香港、大陸等勁敵正面廝殺，也盼尋求3連霸。中華合球協會理事長黃武雄表示，「合球協會積極推廣合球運動，近年在協會與教練的大力推動下，國立體育大學、世新大學等校紛紛創立合球隊伍。本次U16、U19選手分別由南崁國中、萬芳高中為班底，多數球員球齡長達6至8年，默契與配合度佳，期許中華小將能全力以赴，為中華隊留下冠軍。」
總教練楊家鑫則表示，這次比賽會針對球員速度作加強，「雖然台灣球員的身材較外國選手而言較為劣勢，但我們利用良好的團隊默契和投籃精準度來與他們一拚高下。」而楊家鑫也指出，阻擋中華隊衛冕的假想敵為香港隊及大陸隊，「但我相信我的選手沒有問題的，絕對可以完成3連霸，把冠軍留在台灣。」
合球運動類似於籃球，起源於荷蘭，是一項講求男女平權與團隊合作精神的運動，身材與協調性也是很重要的一環。身高僅158cm的中華隊選手吳子芸說：「練習的過程中雖然遇到許多困難與挑戰，但是在隊友的鼓勵與自己堅持下，克服身高劣勢，加強防守訓練。這次在台灣比賽，有親友們的加油下會更有衝勁，我相信這次一定可以再次拿下冠軍的。」
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