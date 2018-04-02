亞洲四人制合球錦標賽將開打 教頭：有信心完成3連霸

2018-04-02 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2018年第3屆亞洲19歲暨16歲級四人制合球錦標賽（3rd IKF Asia U19 & U16 Korfball4 Championships 2018）將於4月10 日起在中央大學附屬中壢高中舉辦，中華合球隊總教練楊家鑫在今天的記者會上自信的表示，絕對會完成3連霸，將冠軍留在台灣。

去年中華合球隊成果豐碩，在U19世界盃奪得暌違5年之久的第2名佳績，於世運會更奪下史無前例、亞洲史上唯一銀牌，世界排名更是擠下歐洲強權比利時，搶下世界第2，僅次於合球運動發展蓬勃的荷蘭。

今年在台灣舉辦的亞洲盃錦標賽，中華隊將與來自香港、大陸等勁敵正面廝殺，也盼尋求3連霸。中華合球協會理事長黃武雄表示，「合球協會積極推廣合球運動，近年在協會與教練的大力推動下，國立體育大學、世新大學等校紛紛創立合球隊伍。本次U16、U19選手分別由南崁國中、萬芳高中為班底，多數球員球齡長達6至8年，默契與配合度佳，期許中華小將能全力以赴，為中華隊留下冠軍。」

總教練楊家鑫則表示，這次比賽會針對球員速度作加強，「雖然台灣球員的身材較外國選手而言較為劣勢，但我們利用良好的團隊默契和投籃精準度來與他們一拚高下。」而楊家鑫也指出，阻擋中華隊衛冕的假想敵為香港隊及大陸隊，「但我相信我的選手沒有問題的，絕對可以完成3連霸，把冠軍留在台灣。」