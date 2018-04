MLB／大谷6K奪首勝 楚奧特：翔平秀

大谷翔平奪下大聯盟首勝。 美聯社 分享 facebook 揮別熱身賽遭打爆的陰霾,大谷翔平今在 大聯盟登板處女秀有好的開始,對運動家先發6局,挨轟3分砲掉分,並飆出6次三振,在隊友的火力支援下,天使終場7:4逆轉,大谷也拿下歷史性的首勝,看板球星楚奧特(Mike Trout)賽後一回到球員休息區難掩興奮,向這位日本隊友喊著「Sho time(翔平秀)!」。

大谷翔平共用92球,其中63顆是好球,好球率不錯,而且各種球路皆出色,速球最快至99.6哩,約160公里,另搭配滑球和指叉球;首個半局完美製造3上3下後,大谷2局下再用三振抓到第一個出局數,沒想到之後卻連挨3支安打,包含查普曼(Matt Chapman)的壓軸3分彈,很快回穩的大谷,沒再讓任何安打產生,僅有一個保送上壘,賽後防禦率4.50。

為了讓這歷史之夜有個完美結局,天使在2局上就先用連續3支安打,幫大谷翔平打下2分,並在第5局就把對方先發投手格賽特(Daniel Gossett)逼退場,留下無人出局,一、二壘有人的局面,接手的派提特(Yusmeiro Petit)卻沒留住這2分,楚奧特先用長打追成3平,厄普頓(Justin Upton)補上高飛犧牲打逆轉戰局,成為大谷收穫勝投的關鍵。

天使在7局上再靠著單局4支安打,添得3分保險分,打線裡最挺大谷翔平的是西門斯(Andrelton Simmons),繳出3安「猛打賞」,並帶有2分打點。

伴隨勝利的喜悅,大谷翔平正式在青史留名,繼1919年紅襪的貝比魯斯(Babe Ruth)之後,首位能在開幕戰以非投手身分出賽,10場比賽內又再以投手姿態登板的球員,成功演繹現代版「二刀流」。

