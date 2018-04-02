MLB／大谷6K奪首勝 楚奧特：翔平秀

2018-04-02 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平奪下大聯盟首勝。 美聯社 分享 facebook 揮別熱身賽遭打爆的陰霾，大谷翔平今在 大聯盟登板處女秀有好的開始，對運動家先發6局，挨轟3分砲掉分，並飆出6次三振，在隊友的火力支援下，天使終場7：4逆轉，大谷也拿下歷史性的首勝，看板球星楚奧特（Mike Trout）賽後一回到球員休息區難掩興奮，向這位日本隊友喊著「Sho time（翔平秀）！」。

大谷翔平共用92球，其中63顆是好球，好球率不錯，而且各種球路皆出色，速球最快至99.6哩，約160公里，另搭配滑球和指叉球；首個半局完美製造3上3下後，大谷2局下再用三振抓到第一個出局數，沒想到之後卻連挨3支安打，包含查普曼（Matt Chapman）的壓軸3分彈，很快回穩的大谷，沒再讓任何安打產生，僅有一個保送上壘，賽後防禦率4.50。

為了讓這歷史之夜有個完美結局，天使在2局上就先用連續3支安打，幫大谷翔平打下2分，並在第5局就把對方先發投手格賽特（Daniel Gossett）逼退場，留下無人出局，一、二壘有人的局面，接手的派提特（Yusmeiro Petit）卻沒留住這2分，楚奧特先用長打追成3平，厄普頓（Justin Upton）補上高飛犧牲打逆轉戰局，成為大谷收穫勝投的關鍵。

天使在7局上再靠著單局4支安打，添得3分保險分，打線裡最挺大谷翔平的是西門斯（Andrelton Simmons），繳出3安「猛打賞」，並帶有2分打點。

伴隨勝利的喜悅，大谷翔平正式在青史留名，繼1919年紅襪的貝比魯斯（Babe Ruth）之後，首位能在開幕戰以非投手身分出賽，10場比賽內又再以投手姿態登板的球員，成功演繹現代版「二刀流」。

《大聯盟官網片》