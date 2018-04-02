中職／開季僅一周 四隊二壘手統統開轟

2018-04-02 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／新北報導



中華職棒四隊二壘手今年都展現長程火力，開季僅一周就已全數開轟，富邦悍將隊陳品捷說「我的打擊狀況不算好，大家比我還猛。」 記者侯永全／攝影 分享 facebook

中華職棒四隊二壘手今年都展現長程火力，開季僅一周就已全數開轟，富邦悍將隊陳品捷也有注意到，「我的打擊狀況不算好，大家比我還猛。」

統一獅隊吳桀睿、中信兄弟隊王勝偉都在本季首次出賽就開轟，猿隊郭嚴文今年首轟三月卅一日出爐，看到同位置的球員展現打擊火力，全壘打也已開張的陳品捷表示：「這是好的競爭，想要跟上大家。」

陳品捷加上昨天在六局上敲安，連四場有安打表現，但他仍不滿意打擊狀況，「還可以更好。」陳品捷說：「打擊的穩定性沒有很高，有時候會跑掉。」陳品捷去年半季敲出七發全壘打，但增加安打、上壘率才是他目標，陳品捷說：「這是我的主要工作。」

獅隊吳桀睿開季前三場就敲出兩轟，業餘時期未曾拿過全壘打王的他坦言：「比預期的快。」但他同樣認為穩定性仍待加強，「跟前輩比起來還有差，畢竟他們多了我好幾年的經驗。」

雖然開轟速率快，但吳桀睿不會特別設下長打的目標，他表示：「不要太快對自己下定論，只要保持信心就好。」

陳品捷與吳桀睿同在去年季中選秀加盟中職，今年迎接第一個完整球季的挑戰，陳品捷表示：「春訓以復健為主，現在就是保持原本習慣，季中再調整。」吳桀睿希望把春訓時調整發揮在場上。