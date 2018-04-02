中職／獅隊江辰晏威壓富邦 神祕筆記的功勞

2018-04-02 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／新北報導



江辰晏。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

統一獅隊左投江辰晏連兩場壓制富邦悍將隊打線，昨先發五點一局，被敲三安、無失分，幫助球隊以三比○擊敗富邦，個人拿下二連勝，賽前看一下小筆記是他今年轉變的最大關鍵。

江辰晏去年表現落差大，「大餅」林岳平建議他紀錄自己投球表現，江辰晏從去年冬季聯盟開始嘗試，收到好效果，他說：「賽前會看一下紀錄，記憶比較清楚。」

加上開幕戰先發對富邦，江辰晏總計十一點一局僅被敲四安，送出七次三振，防禦率僅○點七九，不過他不敢被稱呼為「悍將殺手」，認為自己還有要加強的地方，目標投到六局以上。

獅隊昨敲出八安，不過打點都來自犧牲打，唐肇廷在第二、第四局各敲出一支犧牲打，潘武雄在八局高飛犧牲打追加一分；洋投伍鐸七局失兩分，送出七次三振，優質先發卻吞下敗投，富邦打線敲七安，但未能破蛋。

統一獅連兩天推出江辰晏、王玉譜兩位本土左投，都繳出好表現，總教練黃甘霖表示，兩人的特色是都很有攻擊性，而且出手角度對右打來說難以掌握；王玉譜也說，自己會從旁觀察江辰晏表現，學習積極進攻好球帶的優點，「他的球種也比我多。」

連同復健中的潘威倫、陽建福，而林子崴開始牛棚練習，陳韻文開始長傳，若全數復出，獅隊土投人手充足，黃甘霖也提出「各隊只需兩個洋將」的想法，「這樣才有空間培養本土投手，國家隊也不用只倚賴旅外球員。」