中職／林威助引退！謝謝你給我們精彩的15年

2018-04-02 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



林威助賽前開球。 圖／中信兄弟隊提供 分享 facebook

中信兄弟隊球星林威助結束十五年球員生涯，球團昨天替他舉行正式引退儀式，林威助做出一貫的準備動作，走上打擊區面對昔日阪神、兄弟隊友鄭凱文進行最後的投打對決，用短打完成生涯最後一打席，象徵未來要轉換為「助攻」角色培養年輕球員。

林威助昨天賽前帶著媽媽張鳳嬌觀看球團替他規畫的「生涯回顧展」，張鳳嬌談起兒子這一路，直言感觸很深，而看兒子走到從球員生涯引退的這天，她也坦言捨不得。

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林威助的棒球路從台中大仁國小展開，在一九九一年就拿下威廉波特世界少棒冠軍，高中起赴日打球，之後在日職阪神隊打了十年，二○一四年加盟中信兄弟，十五年球員身分昨天正式畫句點。賽前開球儀式上，他將球投向大仁少棒隊小學弟的手套中，象徵回到「原點」再出發。

引退儀式上，林威助過去的隊友、教練都獻上祝福，讓林威助繼去年在二軍總冠軍賽的最終戰後，再度落下男兒淚。

林威助的下一個身分將是兄弟二軍總教練，他說：「有點不捨，但我還有夢想，這個夢想就是幫助球員和台灣棒球在亞洲、甚至世界上占有一席之地，這是我接下來該努力的事情。」

可惜的是，球隊昨天沒有達成林威助賽前「要贏球」的喊話，以二比十二敗給猿隊。廿二歲王則鈞本季初先發只投了三局失五分，牛棚也擋不住暴力猿攻勢。

猿隊五號先發林樺慶本季首度登板，主投六局，被揮出五支安打，因詹子賢的陽春砲失唯一分數，還送出四次三振，拿下本季首勝，並獲選單場ＭＶＰ。而猿隊全場掃出十六支安打，包括林承飛、林立的兩發全壘打。猿隊收下近期二連勝，本季戰績五勝兩敗暫居四隊第一；兄弟兩勝五敗戰績墊底。