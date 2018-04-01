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中職／「沒有棒球沒有我」 林威助引退感性謝父母

2018-04-01 23:08聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信球星林威助出席出席開球儀式。記者黃仲裕／攝影
中信球星林威助出席出席開球儀式。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟隊今天替林威助舉行引退儀式，用心規劃近1小時的活動。回顧自己這一路的棒球生涯，林威助感謝棒球帶給他的一切，並將在轉任教練以不同身分替台灣棒球貢獻。

林威助自高中赴日本求學，一路打進日職殿堂，在阪神隊拚戰10年後，回到中職中信兄弟打了4年。林威助說：「很多人問我，棒球對你來說是什麼？棒球給了我一張長達18年的日本來回機票，沒有棒球，我應該無法到日本求學，甚至做夢也沒想到可以進職業隊。」

在日本的日子，培養出林威助的日式精神，「沒有棒球，我不可能學習到日本的精神、文化和態度；沒有棒球，也沒有今天站在這裡的我。」林威助說：「棒球給了我人生的喜怒哀樂、酸甜苦辣，也教導我人生的做人處事。」

今天走下球場後，林威助的身分轉換為中信兄弟二軍總教練，他說：「我有更大的使命和責任，要為球團、為台灣棒球，去追逐我的夢想，希望台灣也能在亞洲、甚至在世界上占有一席之地，我也會把這些經驗傳承給年輕球員，一直為台灣棒球付出努力和貢獻。」

林威助的媽媽張鳳嬌今天從賽前就到場，準備迎接今晚的大日子，林威助在引退時感性表達對媽媽的感謝，「我去日本的前一年，父親突然過世，她一個人辛苦賺錢栽培我們兩兄弟，她的努力、付出我都放在心裡，所以我一個人到日本打球時就決定，我要完成我的目標，才不會辜負我的父母親。」

在球員生涯畫句點的這天，林威助也向父母親感性告白，「我要跟我的媽媽還有爸爸說，雖然今天我要引退了，雖然我在職棒圈不是最厲害的那個，但是我努力過了、我也盡力了，希望沒有讓你們失望，也希望能成為你們的驕傲。」

【中央社台北1日綜合報導】

中信兄弟林威助在「一球擊命」加油口號中，完成象徵性最後一打席，告別15年職業球員生涯；林威助致詞數度哽咽，棒球帶給他生命的喜怒哀樂，他也希望用球場上的一切榮耀爸媽。

兄弟球團為林威助舉行一系列引退活動，今天賽前林威助和少棒起點母校台中市大仁國小少棒學弟們一同開球，象徵「回到原點」，賽後球團播放回顧短片，請到林威助家人、棒球生涯許多貴人，還請來林威助日本柳川高校求學時期教練及監護人末次家族當神秘嘉賓。

林威助感謝球團的用心，致詞時數度哽咽，回到故鄉台中舉辦引退儀式，「國小開始打球，就是在台中這個地方，今天回到自己最熟悉的地方、自己故鄉，結束現役球員生涯，感到光榮、榮幸也很幸福」。

林威助在爸爸的支持下高中到日本讀書、打球，但爸爸卻在他赴日前突然過世，林威助感謝媽媽一肩扛起整個家，努力培養他們兩兄弟，「我到日本打球時，就決定要完成我的目標，才不會辜負我的父母親」。

林威助2003年如願加盟日職阪神虎隊，完成與父親的約定，也展開職業棒球生涯，2014年回到中職打拚，「我想跟我爸爸媽媽說，今天我要引退了，雖然我在職棒圈不是最厲害的那一個，但是我努力過了，我也盡力了，希望沒有讓你們失望，希望有成為你們的驕傲」。

林威助感謝棒球路上一路走來幫助過他的人，「很多人問我棒球對你來說是什麼」，他細數棒球帶給他的所有經歷和體驗，讓他學習到日本的精神、文化、態度，還有對棒球的尊重，「沒有棒球，不可能有今天站在這裡的我，棒球給了我人生的喜怒哀樂、酸甜苦辣，教導我人生的做人處事」。

即使引退了，林威助還是穿著棒球衣，他還有更大的使命和責任，他感謝球團的肯定，讓他接下兄弟二軍總教練的職務，「為了球團、為了棒球，我要去追逐、完成我的夢想，我希望台灣棒球能在亞洲、世界佔有一席之地，接下來，我要把經驗傳承給年經的球員」。

引退儀式的最後，由一同待過日職阪神虎隊、兄弟隊的鄭凱文當投手，大仁國小球員當捕手，林威助在熟悉的「一球擊命」加油口號聲中，用短打方式完成職棒球員生涯象徵性的最後一個打席。

林威助中信兄弟

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