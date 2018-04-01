親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

軍官孤單頂烈日賣場前擺攤召募 網友：看了想哭

中職／林威助最後打席「助攻」轉換身分 逼哭鄭凱文

2018-04-01 23:05聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟隊在今天對上猿隊賽後替林威助舉辦盛大的引退儀式，包括他過去在國中、日本高校的教練都驚喜現身送上祝褔，林威助感性向這一路幫助、支持他的家人、球迷道謝，「沒有你們就沒有今天的我，沒有今天的林威助。」

去年林威助宣布季後引退，生涯最後一戰是二軍總冠軍賽，今年球團選在主場第一周賽事替他規劃一系列活動，今天賽後舉辦正式引退儀式。林威助的棒球路從台中起步，如今又回到這裡謝幕，他說：「能夠回到自己最熟悉的地方、自己的故鄉結束球員生涯，我感到很榮幸也很幸福。」

林威助在中山國中時的教練、在日本柳川高校就讀時與他情同家人的末次教練家人，以及台灣體大校長林華韋都現身引退儀式，林華韋表示：「威助在球場上的表現，我跟大家一樣都非常清楚，但更印象深刻的是他對棒球的態度，希望他的這種態度，可以帶領台灣棒球向前走。」

林華韋也不忘向這名39歲的黃金單身漢喊話，「要把這精神發揮到極致，應該要盡快建立一個美滿的家庭。」讓林威助也忍不住笑了出來。

引退儀式的最後，林威助走上球場進行最後一次投打對決，面對昔日一起在阪神隊、兄弟打拚的投手鄭凱文，用觸擊方式完成生涯最後一打席，象徵未來要用「助攻」方式來幫助球隊。而鄭凱文在完成對決後忍不住哭了，讓讓林威助笑說「你怎麼哭得比我難過」。

林威助鄭凱文

相關新聞

中職／猿隊大宰兄弟 打出火氣兩隊一度清空板凳

2018-04-01 21:16

中職／「沒有棒球沒有我」 林威助引退感性謝父母

2018-04-01 23:08

中職／富邦打線遭壓制 獅隊江辰晏奪2連勝

2018-04-01 20:26

日職／陽岱鋼敲長打 上原浩治連兩天奪中繼成功

2018-04-01 16:14

中職／回原點結束15年生涯 林威助不捨但還有夢

2018-04-01 19:15

中職／富邦搬新家 家家獻唱祝福：下次想開球

2018-04-01 21:49

中職／化解失分危機 鄭鈞仁小小比個7

2018-04-01 21:35

中職／心態準備好 江辰晏兩場對富邦僅失1分

2018-04-01 21:23

韓職／娜璉挖地瓜開球 TWICE成LG勝利女神

2018-04-01 20:41

中職／金融大戰4日登場 布魯斯5日歸隊先發

2018-04-01 18:30

中職／投球習慣被抓到 王玉譜加強「防盜」

2018-04-01 17:21

中職／獅隊土投3搶2 施子謙待命先發

2018-04-01 17:06

軟棒／大專軟式棒球賽 中正大學組女棒隊參加

2018-04-01 15:07

軟棒／推廣軟式棒球 康明杉：理解力不輸甲組

2018-04-01 14:57

非科班棒球教練郭峰恩稱罹球癌 一股熱血養球場

2018-04-01 13:42

熱血大叔呂文生燃燒棒球魂 為大專乙組種下希望

2018-04-01 13:41

軟棒／80歲洪騰勝走訪30校 促大專聯賽破百隊參加

2018-04-01 11:14

成棒／亞運徵召旅外球員 教頭鎖定王維中

2018-03-31 23:57

中職／猿隊克恩華麗復仇 對戰兄弟2連勝

2018-03-31 23:53

中職／5:0完封獅 悍將羅力7局「完美好投」

2018-03-31 23:50

中職／羅力7局完美表現 葉總：捕手臨場變化非常棒

2018-03-31 23:15

中職／被鄧志偉敲安無緣完全比賽 羅力：我投得不差

2018-03-31 22:42

中職／陳禹勳隊史留名 投出猿隊第一萬次三振

2018-03-31 22:36

中職／對決老東家兄弟 猿隊克恩三世再拿勝投

2018-03-31 21:57

中職／羅力連續解決21人次 悍將5：0完封獅隊

2018-03-31 21:56

中職／桃猿背靠背全壘打 五比一領先中信

2018-03-31 20:30

中職／生涯出賽對手都是猿隊 蔡齊哲首度撐過4局

2018-03-31 20:24

中職／陳傑憲二軍4支0 回一軍等下周

2018-03-31 20:11

中職／布魯斯下周先發 黃亦志蔡明晉都有機會

2018-03-31 19:21

中職／前天被釋出 陳品學今現身新莊找葉總

2018-03-31 18:27

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00

季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績

2018-03-21 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士湯普森歸隊止3連敗 麥考卻重摔受傷

2018-04-01 12:50

NBA／麥考受傷卡特自責 杜蘭特：他不是故意的

2018-04-01 17:10

MLB／44歲真的不老 一朗沒收全壘打還敲內野安

2018-04-01 08:28

NBA／2018名人堂 基德等四大球星攜手入選

2018-04-01 10:26

NBA／全員狂飆三分 連6年刷新聯盟命中數紀錄

2018-04-01 17:50

中職／猿隊大宰兄弟 打出火氣兩隊一度清空板凳

2018-04-01 21:16

MLB／大谷先發對運動家 百位日媒就定位

2018-04-01 09:13

NBA／湯普森傷後復出 杜蘭特領軍勝國王

2018-04-01 14:50

日職／陽岱鋼敲長打 上原浩治連兩天奪中繼成功

2018-04-01 16:14

NBA／穿弟弟明星賽球衣 林書豪隔海挺林書緯

2018-04-01 09:00

NBA／突破50年魔咒 火箭首度戰績全聯盟第一

2018-04-01 14:52

NBA／延長賽屢屢失手 韋德：最後被犯規了

2018-04-01 17:11

NBA／勇士球員控制不了情緒 成衛冕不利因素

2018-04-01 12:56

NBA／愚人節前夕鵜鶘戴維斯剃眉 網友起疑心

2018-04-01 10:33

NBA／暴龍客場不敵綠衫軍 火箭鎖定聯盟第一

2018-04-01 11:41

MLB／前田健太飆10K鎖巨人 道奇本季首勝出爐

2018-04-01 13:00

MLB／達比修遭強襲球中腳 首戰丟5分無關勝敗

2018-04-01 11:15

NBA／安比德眼眶動刀 歸期未定

2018-04-01 07:46

NBA／沃爾復出擒黃蜂 巫師季後賽門票到手

2018-04-01 07:48

MLB／單局3盜含盜本壘 藍鳥皮拉寫紀錄

2018-04-01 10:36

MLB／重砲熄火 洋基不敵藍鳥吞開季首敗

2018-04-01 12:24

MLB／大谷翔平迎首場先發主投 賽前全神貫注

2018-04-01 12:51

NCAA男籃／射倒堪薩斯 維拉諾瓦3年2闖冠軍戰

2018-04-01 11:12

熱血大叔呂文生燃燒棒球魂 為大專乙組種下希望

2018-04-01 13:41

NCAA男籃／阻羅耀拉黑馬旅程 密西根闖冠軍戰

2018-04-01 08:29

中職／回原點結束15年生涯 林威助不捨但還有夢

2018-04-01 19:15

NBA／佐蒙德22分17籃板 活塞橫掃尼克

2018-04-01 11:40

中職／富邦打線遭壓制 獅隊江辰晏奪2連勝

2018-04-01 20:26

韓職／娜璉挖地瓜開球 TWICE成LG勝利女神

2018-04-01 20:41

SBL／末節發威達欣率先聽牌 教頭：盼周二就結束

2018-04-01 20:08

NCAA男籃／密西根教頭扮伯樂 德國男孩夢成真

2018-04-01 10:21

MLB／狄葛隆擒紅雀 大都會2連勝

2018-04-01 15:49

中職／投球習慣被抓到 王玉譜加強「防盜」

2018-04-01 17:21

SBL／布拉解禁抓23籃板 達欣末節發威率先聽牌

2018-04-01 19:51

邁阿密網賽／美國女將史蒂芬絲首度封后

2018-04-01 04:10

NBA／今日戰績表 湯普森歸隊勇士中止3連敗

2018-04-01 12:42

籃球／吳經國盛情邀約 我國第一代世界盃女籃國手齊聚

2018-04-01 21:25

MLB／今日戰績表 達比修4.1局失5分小熊延長賽仍贏

2018-04-01 11:56

中職／林威助最後打席「助攻」轉換身分 逼哭鄭凱文

2018-04-01 23:05

中職／化解失分危機 鄭鈞仁小小比個7

2018-04-01 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top