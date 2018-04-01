中職／林威助最後打席「助攻」轉換身分 逼哭鄭凱文

2018-04-01 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊在今天對上猿隊賽後替林威助舉辦盛大的引退儀式，包括他過去在國中、日本高校的教練都驚喜現身送上祝褔，林威助感性向這一路幫助、支持他的家人、球迷道謝，「沒有你們就沒有今天的我，沒有今天的林威助。」

去年林威助宣布季後引退，生涯最後一戰是二軍總冠軍賽，今年球團選在主場第一周賽事替他規劃一系列活動，今天賽後舉辦正式引退儀式。林威助的棒球路從台中起步，如今又回到這裡謝幕，他說：「能夠回到自己最熟悉的地方、自己的故鄉結束球員生涯，我感到很榮幸也很幸福。」

林威助在中山國中時的教練、在日本柳川高校就讀時與他情同家人的末次教練家人，以及台灣體大校長林華韋都現身引退儀式，林華韋表示：「威助在球場上的表現，我跟大家一樣都非常清楚，但更印象深刻的是他對棒球的態度，希望他的這種態度，可以帶領台灣棒球向前走。」

林華韋也不忘向這名39歲的黃金單身漢喊話，「要把這精神發揮到極致，應該要盡快建立一個美滿的家庭。」讓林威助也忍不住笑了出來。

引退儀式的最後，林威助走上球場進行最後一次投打對決，面對昔日一起在阪神隊、兄弟打拚的投手鄭凱文，用觸擊方式完成生涯最後一打席，象徵未來要用「助攻」方式來幫助球隊。而鄭凱文在完成對決後忍不住哭了，讓讓林威助笑說「你怎麼哭得比我難過」。