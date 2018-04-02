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「討黨產」民進黨沒人早過黃煌雄 卻被批不懂轉型正義？

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00Hiyan

30日開打的日本職棒球季，最受矚目的組合莫過於巨人對阪神的傳統好戲。結果巨人王牌菅野智之雖然在第一戰遭到砲轟，吞下敗戰，不過巨人在第二戰以及昨天的第三戰都演出逆轉勝。除了熱身賽打點王岡本和真延續火燙手感，連兩戰開轟、進帳8分打點，是第一功臣之外，本季重返巨人的上原浩治也值得在功勞簿上記上一筆。

上原浩治雖然最快球速不及140公里，不過絕佳的控球能力以及快慢交互運用的技巧依然健在，連兩場都拿下中繼成功，令對手阪神6上6下。熱身賽結束之後巨人監督高橋由伸就表示將會讓上原排入勝利方程式，「他在投手丘上的英姿果然無話可說！儘管狀態非百分百，但他是一名可以靠經驗與技術彌補的投手。」雖然球季才剛開打還言之過早，不過從這兩場比賽的過程看來，今年以上原為首，搭配澤村拓一、馬席森（Scott Mathieson）、卡米聶洛（Arquímedes Caminero）的巨人勝利方程式，無論質與量都稱得上是日職12球團之中數一數二，將會是巨人挑戰優勝的最大武器。

上原浩治球速雖不如已往，但變化球及控球能力還是相當具有威力。 歐新社資料照片
上原浩治球速雖不如已往，但變化球及控球能力還是相當具有威力。 歐新社資料照片
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上原浩治另外一個為巨人加分的地方在於他能將豐富的經驗分享給陣中其他選手，並扮演精神領袖的角色。首戰他在完成中繼任務退場回到休息區之後與隊友熱情擊掌，而且受到熱烈歡呼的景象，讓人深刻感受到今年的巨人隊氣氛真的很不一樣。上原浩治在球季前閃電歸隊無疑是巨人2018年球季收到的最大禮物，而他所帶來無論有形或無形的效果正在巨人軍蔓延！

另外，澤村拓一也是重新歸隊的牛棚大將。澤村拓一自2015年轉任終結者之後連續兩年分別拿下36次、37次救援成功，2016年並且是中央聯盟救援王。不料去年季初訓練時右肩感到不適，還發生訓練員誤用針灸治療方法，引起神經痲痹的風波，最後整季都沒有在一軍登板，守護神位子交給了新洋投卡米聶洛。

澤村拓一解決了針灸治引起的神經痲痹問題，球季開始就有水準之上的演出。 歐新社資料...
澤村拓一解決了針灸治引起的神經痲痹問題，球季開始就有水準之上的演出。 歐新社資料照片
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今年春訓期間澤村的狀況就逐漸回復，熱身賽睽違1年重回比賽，飆出153公里的速球。第二戰、第三戰他屢屢關鍵時刻登板，包括昨天六局上僅僅領先1分、一、二壘上有人的危機下上場解決阪神打者大山悠輔，都看得出巨人教練團對他的信任。由於澤村拓一的快速球動輒超過150公里，剛好跟上原浩治屬於不同型態，一快一慢、剛柔併用，可以達到擾亂對手節奏的功用。從巨人這兩天的戰法可以看出只要在比賽前半段取得領先，對手想要撼動將有很大的難度。

去年球季巨人先發投手群防禦率3.26居中央聯盟第一，不過救援投手防禦率3.42只排名第三，落後給阪神的2.68以及廣島的2.77，是他們落居第四的原因之一。今年因為上原浩治、澤村拓一兩牛棚大將同時「歸隊」，不僅扭轉去年劣勢，超越阪神、廣島兩隊也絕對大有可為。

上原浩治澤村拓一讀賣巨人

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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