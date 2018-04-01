中職／富邦搬新家 家家獻唱祝福：下次想開球

2018-04-01 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



「靈魂歌姬」家家賽後為富邦悍將獻唱，慶祝球隊搬進新家。圖／富邦球團提供 分享 facebook 富邦悍將隊主場開幕周最後一天，請到「靈魂歌姬」家家獻唱祝福，家家表示：「這是搬到新家的第一個假日，很榮幸獲邀在賽後演唱，球迷很多有些緊張。」

富邦悍將今年正式入主新莊球場，家家賽後獻唱「家家酒」、「我愛你」、「家家歌」三首歌，她表示，為了慶祝悍將搬進新家，特別獻唱兩首跟「家」有關的歌。