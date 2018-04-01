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中職／富邦搬新家 家家獻唱祝福：下次想開球

2018-04-01 21:49聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

「靈魂歌姬」家家賽後為富邦悍將獻唱，慶祝球隊搬進新家。圖／富邦球團提供
「靈魂歌姬」家家賽後為富邦悍將獻唱，慶祝球隊搬進新家。圖／富邦球團提供
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富邦悍將隊主場開幕周最後一天，請到「靈魂歌姬」家家獻唱祝福，家家表示：「這是搬到新家的第一個假日，很榮幸獲邀在賽後演唱，球迷很多有些緊張。」

富邦悍將今年正式入主新莊球場，家家賽後獻唱「家家酒」、「我愛你」、「家家歌」三首歌，她表示，為了慶祝悍將搬進新家，特別獻唱兩首跟「家」有關的歌。

悍將陣中成員，家家認識已擔任教練的郭勇志，以及食量很大、吃很多的倪福德，她表示：「穿上球衣後有一家人的感覺，希望有朝一日能為富邦悍將開球，回去要開始練身體。」

「靈魂歌姬」家家賽後為富邦悍將獻唱，慶祝球隊搬進新家。圖／富邦球團提供
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「靈魂歌姬」家家賽後為富邦悍將獻唱，慶祝球隊搬進新家。圖／富邦球團提供
「靈魂歌姬」家家賽後為富邦悍將獻唱，慶祝球隊搬進新家。圖／富邦球團提供
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富邦悍將倪福德

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