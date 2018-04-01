中職／猿隊大宰兄弟 打出火氣兩隊一度清空板凳

2018-04-01 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



林立5局上轟2分砲，個人本季第2號全壘打。圖／取自Lamigo桃猿粉絲團 分享 facebook 猿隊與中信兄弟隊本周3連戰最終役，兩隊本土先發表現大不同，猿隊林樺慶本季首度登板，繳出6局失1分的優質先發，王則鈞則是只投3局失5分，猿隊全場猛掃16支安打（2轟），終場以12：2大勝兄弟，收下2連勝。

兄弟今天推22歲王則鈞登板，是他本季首度先發，但只投3局，被揮出4支安打，出現5次四壞保送，失5分（2分自責分），之後牛棚投手依序登板，也壓不住猿隊攻勢。

猿隊第4局面對吳哲源，靠王柏融安打、陳俊秀二壘打追加1分，第5局兄弟換上第3任投手江忠城也遭砲轟，兩名平鎮高中校友接連開轟，學弟林承飛先敲陽春砲（本季首轟），林立再補上2分全壘打（本季第2轟），將比數改寫為8：0。

兄弟在5局上靠詹子賢的陽春全壘打追回1分，猿隊則在第6局持續進攻，廖健富、林承飛、劉時豪連敲3安，鍾承祐代打再敲安送回2分。

7局上面對兄弟新秀陳琥，朱育賢靠失誤上壘，2出局後廖健富被內角球削中球衣形成觸身球，猿隊一壘指導教練劉家豪用手勢表達不滿，兄弟二壘手陳江和見狀也出現火氣，兩隊板凳清空，但沒有發生肢體衝突，比賽短暫中斷後繼續進行，郭永維補上安打追加分數，拉開11分領先。

猿隊先發林樺慶先發6局，只被揮出5支安打，因詹子賢的陽春砲失分，另有2次保送和4K，拿下本季首勝。吳丞哲後援2局失1分，洪聖欽第9局登板無失分。

此戰猿隊共掃出16支安打，廖健富5打數3安打、貢獻2分打點，首度繳出猛打賞表現，開季至今出賽7場，有4場至少雙安，打擊率高達4成58。