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中職／15年職棒球員生涯劃句點 林威助還有夢

2018-04-01 18:24中央社 台北1日電

中信球星林威助出席出席開球儀式。記者黃仲裕／攝影
中信球星林威助出席出席開球儀式。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟隊林威助15年職業球員生涯正式劃下句點，今天賽前與棒球生涯原點大仁國小少棒隊球員一同開球，是句點也象徵回到原點，但他還有夢，想讓台灣棒球在世界佔有一席之地。

兄弟球隊本週為林威助安排一系列引退活動，今天賽前林威助與媽媽林張鳳嬌、哥哥林威名一同參觀生涯回顧展，看著從小到大的獎盃、球衣和球具，許多回憶湧上心頭，林威助是台中人，「從小在這個地方，台中是我的故鄉，很多回憶從這裡開始」。

林威助1989年開始接觸棒球，加入台中市大仁國小少棒隊，1991年就入選威廉波特世界少棒錦標賽中華代表隊，拿下世界冠軍，後來在爸爸的支持下高中到日本讀書、打球，2003年加盟阪神虎隊，後來因傷所苦，2013年被阪神釋出，隔年展開中職生涯。

看著回顧展，回想起一路以來的棒球生涯，林威助表示，「剛開始蠻順利的，後來有受傷、種種的狀況，這次剛好有機會來回憶」，結束職棒球員生涯，林威助明天起恢復兄弟二軍總教練身分，「有開始就有結束，今天球員生涯劃下句點，有點不捨，但我還有夢想」。

媽媽林張鳳嬌表示，林威助和哥哥從小就一直想要打棒球，一開始家人也曾反對，1990年中華職棒成立是重要的契機，讓他們看到打棒球可能的發展性；轉換身份後，林威助的夢想很遠大，「我想要幫助這些球員、幫助台灣棒球在亞洲，甚至在世界上佔有一席之地，這是我接下來該努力、貢獻的地方」。

中信兄弟隊林威助15年職業球員生涯正式劃下句點，1日賽前與作為他棒球生涯起點的台...
中信兄弟隊林威助15年職業球員生涯正式劃下句點，1日賽前與作為他棒球生涯起點的台中大仁國小少棒隊球員一同開球，既是句點也象徵回到原點。 中央社
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林張鳳嬌談起兒子林威助充滿不捨，「轉教練工作也好，有上車就有下車，這是早晚的事，打球沒有永久的」，明天重新的工作開始，希望他有學習的機會，越來越進步。

林威助回憶球員生涯最難忘的是1991年拿下威廉波特世界少棒冠軍，今天的儀式也請來母校大仁國小少棒隊和林威助一同完成開球儀式，象徵「回到原點」，球員生涯的句點、回到原點，也是新的起點。

中信球星林威助（左二）出席開球儀式。記者黃仲裕／攝影
中信球星林威助（左二）出席開球儀式。記者黃仲裕／攝影
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林威助阪神虎

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