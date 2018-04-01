日職／陽岱鋼敲長打 上原浩治連兩天奪中繼成功

2018-04-01 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陽岱鋼打出一支二壘安打。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特 分享 facebook 巨人隊本周與阪神隊3連戰最後一場比賽，陽岱鋼擔任先發第1棒、中外野手，4打數敲出一支二壘打，而巨人靠著岡本和真在4局下的3分砲逆轉戰局，終場以3：2拿下2連勝。

陽岱鋼開季連續3戰都擔任巨人開路先鋒，今天面對阪神隊先發秋山拓巳，前兩打席都遭到三振，5局上則擊出左外野二壘打，是他本季第1支長打，之後在第7局擊出飛球出局，單場4支1，開季3戰合計13打數3安打，打擊率2成31，吞6次三振。

巨人先發野上亮磨主投5.2局，只被敲4支安打，因梅野隆太郎和洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario）的陽春全壘打失分。先陷入0：2落後的巨人則在4局下靠岡本和真的3分彈還以顏色，連續2戰敲3分砲，轟回勝利打點。

自美職回到日職老東家的42歲老將上原浩治，昨天暌違10年後又在日職例行賽亮相，今天他在第8局巨人3：2領先時再上場，連續解決高山俊、鳥谷敬、糸井嘉男，用12球投三上三下，連兩天登板拿下中繼成功。