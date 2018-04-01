日職／陽岱鋼敲長打 上原浩治連兩天奪中繼成功
巨人隊本周與阪神隊3連戰最後一場比賽，陽岱鋼擔任先發第1棒、中外野手，4打數敲出一支二壘打，而巨人靠著岡本和真在4局下的3分砲逆轉戰局，終場以3：2拿下2連勝。
陽岱鋼開季連續3戰都擔任巨人開路先鋒，今天面對阪神隊先發秋山拓巳，前兩打席都遭到三振，5局上則擊出左外野二壘打，是他本季第1支長打，之後在第7局擊出飛球出局，單場4支1，開季3戰合計13打數3安打，打擊率2成31，吞6次三振。
巨人先發野上亮磨主投5.2局，只被敲4支安打，因梅野隆太郎和洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario）的陽春全壘打失分。先陷入0：2落後的巨人則在4局下靠岡本和真的3分彈還以顏色，連續2戰敲3分砲，轟回勝利打點。
自美職回到日職老東家的42歲老將上原浩治，昨天暌違10年後又在日職例行賽亮相，今天他在第8局巨人3：2領先時再上場，連續解決高山俊、鳥谷敬、糸井嘉男，用12球投三上三下，連兩天登板拿下中繼成功。
4月1日 東京ドームでの #開幕シリーズ #阪神タイガース 戦 2点を追う四回1死二、三塁から #岡本和真 選手の逆転3ラン！GLSでは試合終了までネット生中継！https://t.co/UK3tJ8ScKt #ジャイアンツ #巨人 #giants #奮輝 pic.twitter.com/cCBVXp49Yp— 読売ジャイアンツ（Giants） (@TokyoGiants) 2018年4月1日
八回、#上原浩治 投手が1点差の場面で2試合連続の登板！この回を三者凡退に抑える好リリーフ！巨人 3－2 阪神 #ジャイアンツ #巨人 #giants #奮輝 pic.twitter.com/8dSIvS0p7T— 読売ジャイアンツ（Giants） (@TokyoGiants) 2018年4月1日
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