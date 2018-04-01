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軟棒／大專軟式棒球賽 中正大學組女棒隊參加

2018-04-01 15:07聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

第一屆全國大專院校軟式棒球聯賽將在4月4日開打，女子球員熱烈參與。記者蘇志畲／攝...
第一屆全國大專院校軟式棒球聯賽將在4月4日開打，女子球員熱烈參與。記者蘇志畲／攝影
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「職棒之父」洪騰勝開辦全國大專院校軟式棒球聯賽，希望推動國內軟式棒球風氣，打造「全民化」運動，4月4日起開打的首屆賽事就有破百隊參加，包括一支全女子球隊「中正大學獵豹隊」。

洪騰勝高齡81歲仍熱衷於軟式棒球，他也用自身的例子說明，軟式棒球相對安全，不論年紀、性別，全民都可以參與。賽事的舉辦也給了熱愛棒球的年輕學子一個築夢、表現的舞台，冠軍獎金30萬元，亞軍、季軍各有20萬、10萬元獎金。

在首屆賽事消息釋出後，就獲得不錯迴響，「中正大學獵豹隊」隊長謝清熙透露，自己原本有和男生一起打系壘，而當時得知開始報名的消息，就開始號召有興趣的女生一起報名，希望試組純女子隊，湊足9人就遞交報名表，之後又陸續招募新血，目前全隊約有20名球員。

謝清熙對棒球富有熱情，也對女子棒球很有野心，她說：「希望藉由這次賽事，提高女生在棒球場上的能見度，現在球隊有些是球齡0到2年的球員，大家很有熱忱也很努力練習，目標是希望再2到3年後，報名大專棒球聯賽女子組賽事。」

其他球隊也有女子球員參與，交通大學韓尚凝表示：「在系上打壘球只有1個女生，有點孤單，但這次有機會可以去正式球場打球，感覺很興奮，這次比賽也讓我們有舞台展現平時練時的成果。」清華大學莊安琦也希望能透過這比賽，讓更多女生接觸棒球運動。

賽事還促成昔日隊友重回球場對決，高醫大醫學系的張訓維與中山大學彭政博，高中時都參與中科實驗中學的社團球隊，兩人上大學都因系上沒有棒球隊而轉打系壘，張訓維說：「這次比賽讓我們在場上有再次打棒球、再次對決的機會。」

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