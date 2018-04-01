軟棒／80歲洪騰勝走訪30校 促大專聯賽破百隊參加
「職棒之父」洪騰勝一力促成的第一屆全國大專院校軟式棒球聯賽將於4月4日開打，80歲的洪騰勝為了籌辦賽事，走訪全台30所大學，最終吸引68所學校、115支球隊報名參賽。
大專軟式棒球聯賽4月4日在龍潭棒球場、台中棒球場開打，4月14日於天母球場舉行開幕式，洪騰勝在短短時間內籌辦起賽事，其中辛苦也讓他想起當年創辦職棒時的經歷，洪騰勝表示，「當年兩年努力，好不容易才促成職棒成立。」
台體大校長林華韋表示，「當時洪董事長來拜訪時，就覺得是很有意義的活動，讓台灣棒球從另一個角度來發展，安全、充滿趣味性，不受到年齡限制，可以像洪董事長一樣打到80歲。」
軟式棒球強調擴充棒球人口，讓喜愛棒球的人越來越多，除了比賽外，也舉辦裁判、紀錄、轉播、場務講習等，希望讓一般人能更全面的了解這個運動。
洪騰勝表示，「我左手賺的錢，右手就給棒球。」對於這個賽事，除了提供獎學金外，還贊助各隊軟式棒球、球棒以及交通費，聯賽結束後，也考慮與日本大專軟式棒球聯盟交流，費用也都由他負責。
洪騰勝最近才與台大教授比賽，一個人投滿9局，充沛體力讓人驚嘆，林華韋也開玩笑說，「想請問他為何這個年紀依然能投9局，回去給中華隊教練參考。」
讓一般學生能體驗職棒球場是賽事目的之一，中華職棒聯盟也協助尋找、協調場地，副秘書長王惠民表示，「這個想法令人敬佩，要協調這麼多場地、工作人員，真的不容易，而且是一個新的團隊，短短時間安排好，要付出很多。」
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