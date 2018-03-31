中職／被鄧志偉敲安無緣完全比賽 羅力：我投得不差

2018-03-31 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊王牌洋投羅力本季第2度登板，今天面對統一獅隊前7局連續解決21名打者，但完美表現在第8局破功，無緣挑戰「完全比賽」，但他仍以8局9K無失分表現拿下本季首勝。

羅力前3局面對獅隊一輪打線，沒有讓打者上壘，他透露，4局起自己有意識到還沒有打者上壘，但他提到，當時比數還是0：0，因此這個念頭只是一閃而過，「自己的重點還是專注在替球隊贏得比賽。」

投到第8局面對獅隊首名打者鄧志偉，被揮出右外野安打，錯失完全比賽的機會，對於該打席，他說：「他（鄧志偉）打的很棒，但那球我也投得不差。」之後他又被揮出2支安打，但滿壘時三振黃恩賜，守住局面。

羅力投到第9局連續被敲2安打退場，沒能挑戰本季中職第1次、個人生涯3次完封，但守護神張耿豪接手守住勝利。

羅力透露，自己生涯連無安打比賽也沒有過，但2008年在巨人隊小聯盟時，有過和今天一樣7局沒有讓打者上壘的表現，他笑說：「希望下一次不要再等10年。」