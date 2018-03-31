親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

對不起，言承旭出局了！ 林志玲：現在連愛情都沒有

中職／被鄧志偉敲安無緣完全比賽 羅力：我投得不差

2018-03-31 22:42聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

富邦悍將隊王牌洋投羅力本季第2度登板，今天面對統一獅隊前7局連續解決21名打者，但完美表現在第8局破功，無緣挑戰「完全比賽」，但他仍以8局9K無失分表現拿下本季首勝。

羅力前3局面對獅隊一輪打線，沒有讓打者上壘，他透露，4局起自己有意識到還沒有打者上壘，但他提到，當時比數還是0：0，因此這個念頭只是一閃而過，「自己的重點還是專注在替球隊贏得比賽。」

投到第8局面對獅隊首名打者鄧志偉，被揮出右外野安打，錯失完全比賽的機會，對於該打席，他說：「他（鄧志偉）打的很棒，但那球我也投得不差。」之後他又被揮出2支安打，但滿壘時三振黃恩賜，守住局面。

羅力投到第9局連續被敲2安打退場，沒能挑戰本季中職第1次、個人生涯3次完封，但守護神張耿豪接手守住勝利。

羅力透露，自己生涯連無安打比賽也沒有過，但2008年在巨人隊小聯盟時，有過和今天一樣7局沒有讓打者上壘的表現，他笑說：「希望下一次不要再等10年。」

比起自己的紀錄，羅力一心只想替球隊贏球，「完全比賽是每個投手夢寐以求的事，但這很不容易，其他球隊也很優秀，自己一直以來的心態都是幫球隊拿下勝利，大家能一起贏球，我就算成功了。」

富邦悍將隊王牌洋投羅力，對獅隊先發8局無失分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王牌洋投羅力，對獅隊先發8局無失分。圖／富邦悍將隊提供
分享

羅力鄧志偉

相關新聞

中職／羅力連續解決21人次 悍將5：0完封獅隊

2018-03-31 21:56

中職／對決老東家兄弟 猿隊克恩三世再拿勝投

2018-03-31 21:57

中職／陳禹勳隊史留名 投出猿隊第一萬次三振

2018-03-31 22:36

中職／羅力7局完美表現 葉總：捕手臨場變化非常棒

2018-03-31 23:15

中職／桃猿背靠背全壘打 五比一領先中信

2018-03-31 20:30

中職／生涯出賽對手都是猿隊 蔡齊哲首度撐過4局

2018-03-31 20:24

中職／陳傑憲二軍4支0 回一軍等下周

2018-03-31 20:11

中職／布魯斯下周先發 黃亦志蔡明晉都有機會

2018-03-31 19:21

中職／前天被釋出 陳品學今現身新莊找葉總

2018-03-31 18:27

日職／巨人拿新賽季首勝 陽岱鋼慘吞3K

2018-03-31 17:07

亞運／王維中替中華隊抗韓？ 許順益：人選很多

2018-03-31 16:54

中職／不離不棄當你兄弟？談運動轉播的板塊變動

2018-03-31 15:47

亞運／培訓隊第一階段結束 5月提26人移訓名單

2018-03-31 15:24

韓職／王維中均速147.2公里 聯盟左投之最

2018-03-31 14:11

棒球／劉柏君 獲選富比士體壇最具影響力女性

2018-03-31 00:38

棒球／感謝外界 劉柏君：老實站裁判練功才是根本

2018-03-31 00:05

中職／兄弟王勝偉攻破陳禹勳 陳琥首勝入袋

2018-03-31 00:03

韓職／連2戰都勝投 王維中：全靠隊友幫忙

2018-03-30 23:58

中職／獅洋投鎖悍將鑽石打線 陳重羽首蹲捕有功

2018-03-30 23:07

中職／兄弟王勝偉代打敲再見安 陳琥後援奪生涯首勝

2018-03-30 22:51

中職／動作微調 獅隊終結者王鏡銘回穩

2018-03-30 22:50

中職／悍將陳仕朋暫下二軍 很快再回先發輪值

2018-03-30 22:35

圖輯／王勝偉再見安打 中信4：3氣走桃猿

2018-03-30 22:11

中職／馬丁尼茲初登板鎖優質先發 獅退悍將2連勝

2018-03-30 21:39

韓職／王維中6局失2分飆速151公里 收下2連勝

2018-03-30 21:14

中職／張志豪三分彈 中信3：2領先

2018-03-30 20:30

日職／陽岱鋼本季首戰揮2安 敲回全隊唯一1分

2018-03-30 20:12

韓職／王維中前5局無安打 6局失2分勝投候選退場

2018-03-30 19:55

中職／用聲音陪球迷 賴立偉達成千場播報

2018-03-30 19:12

成棒／林鋅杰有潛力 亞運培訓隊教練團印象深

2018-03-30 19:11

中職／悍將打線調整 吳宗峻取代張正偉先發

2018-03-30 18:56

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00
看更多

熱門文章

MLB／馬林魚花冤枉錢 美媒：陳偉殷是最大毒藥

2018-03-31 10:09

NBA／詹姆斯改寫喬丹紀錄 準大三元逆轉鵜鶘

2018-03-31 10:31

NBA／父母面前投進絕殺 火箭格林：小時候夢過

2018-03-31 11:24

韓職／連2戰都勝投 王維中：全靠隊友幫忙

2018-03-30 23:58

韓職／王維中均速147.2公里 聯盟左投之最

2018-03-31 14:11

NBA／激勵年輕一代 詹姆斯：紀錄總是用來打破

2018-03-31 17:32

NBA／超越喬丹神級紀錄 詹皇史上第一人

2018-03-31 12:00

NBA／本季5度遭驅逐 KD：代表想衛冕的渴望

2018-03-31 08:57

NBA／西蒙斯第11度大三元 76人射老鷹9連勝

2018-03-31 10:56

MLB／田中將大6局飆8K 獵藍鳥奪本季首勝

2018-03-31 10:41

MLB／勇士「急凍人」太快 「閃電」柏特也認輸

2018-03-31 08:17

中職／兄弟王勝偉攻破陳禹勳 陳琥首勝入袋

2018-03-31 00:03

NBA／勇士湯普森復出戰國王 先為手感差找藉口

2018-03-31 09:21

MLB／達比修、前田、大谷 亞洲投手連4天亮相

2018-03-31 11:16

MLB／薛則開幕戰飆10K奪勝 教頭也變粉絲

2018-03-31 09:01

MLB／電視輔助判決搶戲 老虎再見分遭沒收吞敗

2018-03-31 11:38

MLB／大谷首戰不慌不忙 展現大將之風

2018-03-31 16:11

中職／前天被釋出 陳品學今現身新莊找葉總

2018-03-31 18:27

NBA／杜蘭特「又」被趕出場：裁判漏哨2次

2018-03-31 00:14

MLB／第一球就揮首安 大谷翔平永遠不會忘

2018-03-31 00:11

NBA／米爾賽普本季新高 金塊延長賽險勝雷霆

2018-03-31 14:30

NBA／唐斯雙20、克勞佛飆分 灰狼排名回升

2018-03-31 14:40

UVL／中原大學爆發 搶下冠軍戰門票

2018-03-31 00:06

亞運／王維中替中華隊抗韓？ 許順益：人選很多

2018-03-31 16:54

NBA／布萊德索延長賽發飆 公鹿驚險勝湖人

2018-03-31 17:40

網球／意見分歧 約克維奇、阿格西合作破局

2018-03-31 12:00

日職／巨人拿新賽季首勝 陽岱鋼慘吞3K

2018-03-31 17:07

MLB／今日戰績表 巨人連兩天1：0完封道奇

2018-03-31 14:56

棒球／劉柏君 獲選富比士體壇最具影響力女性

2018-03-31 00:38

中職／羅力連續解決21人次 悍將5：0完封獅隊

2018-03-31 21:56

中職／桃猿背靠背全壘打 五比一領先中信

2018-03-31 20:30

中職／對決老東家兄弟 猿隊克恩三世再拿勝投

2018-03-31 21:57

UVL／粉碎台師大8連后美夢 正修摘成軍15年首冠

2018-03-31 20:44

MLB／迎接新球季 天使主場祭超級美食

2018-03-31 16:09

SBL／「雙酒」4度對決 拉莫斯要扮復仇者

2018-03-31 14:00

NCAA男籃／小學校逆襲 羅耀拉大學打臉選拔會

2018-03-31 15:02

中職／被鄧志偉敲安無緣完全比賽 羅力：我投得不差

2018-03-31 22:42

棒球／感謝外界 劉柏君：老實站裁判練功才是根本

2018-03-31 00:05

SBL／布拉首戰遭禁賽 達欣戰富邦組合五五波

2018-03-31 14:05

NCAA男籃／堪薩斯vs維拉諾瓦 像冠軍前哨戰

2018-03-31 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top