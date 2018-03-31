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中職／陳傑憲二軍4支0 回一軍等下周

2018-03-31 20:11聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅隊新生代球星陳傑憲今年春訓遭逢親人過世，影響春訓進度，開季先從二軍調整，獅隊原本預計在明天將他拉上一軍，但今天他在二軍攻、守狀況都不理想，預計下周才會回一軍。

陳傑憲前年季中選秀加盟獅隊，迅速成為球隊主力游擊手，去年第一個完整球季就繳出破隊史紀錄的169支安打、打擊率3成87，兩項數據在全聯盟都僅次於年度MVP王柏融。然而他今年春訓遭遇至親過世，蠟燭兩頭燒，也影響打擊手感。

開季陳傑憲從二軍出發，原本設定15打席的調整空間，預計明天與悍將隊3連戰最終役就有機會回一軍，但今天他在二軍出賽，4打數沒安打，還發生一次守備失誤，上一軍時程再往後延。

黃甘霖說：「今天的狀況看起來，傑憲他還沒有掌握得很好，所以下周才會讓他上來。」在陳傑憲缺陣期間，獅隊開季先發游擊手都排上黃恩賜，陣中也還有陳鏞基、吳國豪可以守游擊，「蔗總」表示：「其實現在我們也不急（拉陳傑憲），目前內野看起來滿穩的。」

至於22歲終結者陳韻文因右手肘發炎，沒有趕上開季，黃甘霖提到，目前他已開始牛棚練投，預計下周可以開始投復健賽。本土王牌「嘟嘟」潘威倫則是因右腳肌腱撕裂傷，上半季可能報銷，何時能歸隊也還未有時間表。

陳傑憲黃甘霖

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