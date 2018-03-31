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中職／前天被釋出 陳品學今現身新莊找葉總

2018-03-31 18:27聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

前旅美投手陳品學。記者葉姵妤／攝影
前旅美投手陳品學。記者葉姵妤／攝影
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前旅美投手陳品學前天被印地安人隊釋出，昨天返抵台灣，今天中職富邦悍將隊與統一獅隊之戰賽前就現身新莊棒球場，他提到：「每年回來台灣都會先來找君璋賢拜（總教練葉君璋），剛好這兩年回來的比賽都在新莊。」

陳品學2012年旅美發展，但最高層級只到短期1A，今年遭釋出，預期將會投入今年中職季中選秀，而距離選秀還有約3個月的時間，他透露，目前的規劃是希望先跟著業餘隊崇越隼鷹隊練球，維持狀況。

葉君璋過去在印地安人系統當教練，回台接任悍將隊總教練後，包括李振昌、陳品學幾名印地安人的球員都會在春、秋訓時隨悍將隊練球。

今天賽前陳品學出現在悍將隊休息室，葉總提到：「他過去回來台灣時就會跟著練球，有時候球隊在台北比賽他也會來。」也有悍將隊球員直接向他喊話，「富邦歡迎你。」

對於陳品學被釋出的消息，葉君璋說：「他之前因為受傷，加上現在年紀問題（23歲），機會比較沒有了。」他也提到，若他自己有意回來台灣，硬留在美國也不好，「我的了解是他有想回來了。」

提到陳品學可能加入中職一事，葉總一臉正經的說：「他沒有能力，撿了後會後悔。」刻意講反話向其他3隊放話，此舉也透露出悍將隊有意網羅。玩笑開完後，葉總認真表示，「他來中職的話，如果適應不是問題，在哪隊都有機會。」

中職印地安人葉君璋

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