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中職／不離不棄當你兄弟？談運動轉播的板塊變動

2018-03-31 15:47聯合新聞網 鳴人堂

2014年一波收視經驗的轉換，告訴觀眾：在網路上看球的收視體驗，實際上不一定比看...
2014年一波收視經驗的轉換，告訴觀眾：在網路上看球的收視體驗，實際上不一定比看電視來得差。 圖／聯合報系資料照
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