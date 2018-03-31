亞運／培訓隊第一階段結束 5月提26人移訓名單

2018-03-31 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華培訓隊練習賽最後一戰以6：3勝文化大學。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

亞運中華成棒培訓隊打完17場練習賽後，第一階段集訓在今天告一段落，球員歸建母隊準備4月開打的春季聯賽，之後再挑出26人名單於5月中開始下一階段移地訓練，總教練許順益表示：「希望大家回到母隊打好成感，帶著最好的身體狀況回來下階段培訓。」

為備戰8月的雅加達亞運棒球賽，中華棒協2月初公布30人培訓名單，並在2月中起展開第一階段集訓，3月起安排18場練習賽（一場因雨取消）以賽代訓，對上中職統一獅隊、富邦悍將隊及中信兄弟二軍戰績2勝4敗，之後與社會隊、大學隊的11場比賽只吞2敗。

總結培訓隊在第一階段集訓的狀況，許順益說：「打了17場比賽，從一開始有點擔心，到後來看到球員都有進步。」他認為，球員若能藉由這幾場賽事找回信心，之後的發揮空間還很大。

30人名單中，許總認為投手是培訓隊最不確定的一環，但經過這段集訓，狀況都有進步，「大家的控球都有改善，這點是最欣慰的地方。」他也提到，目前對15名投手已有初步的角色安排，下階段集訓就會有明確的定位。

球員今起回歸母球隊，而春季聯賽將在4月10日開打，為期1個月，棒協將在5月賽事結束後再召開選訓會議，提出26人名單，依許總規劃，將會列入11名投手、3名捕手、7名內野手和5名外野手，5月20日在左營國訓中心報到，之後赴美國、捷克移地訓練，再赴荷蘭參與哈連盃邀請賽。

許順益表示，中華隊24人正式名單將會在哈連盃打完後產生，屆時旅外及職棒徵召球員都會列入。