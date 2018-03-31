中職／兄弟王勝偉掃飛猿隊 陳琥首勝入袋

2018-03-31 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



陳琥投一點二局無失分。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊開季對猿隊吞下二連敗，兩隊昨天起又在台中洲際棒球場交手，靠王勝偉在九局下代打揮出再見安打突破僵局，兄弟以四比三取勝，三連戰拔得頭籌，也中止跨季對戰六連敗。

中職戰績 製表／葉姵妤 分享 facebook

雙方昨天上演洋投對決，猿隊道恩斯先發七局失三分，飆出九次三振，兄弟艾迪頓則是五點一局送出八Ｋ，失兩分（非自責分），兩隊六局打完後維持三比三平手，一路僵持到九局下。

猿隊壓出守護神陳禹勳登板，兩出局一、二壘有人的狀況下，捕手發生捕逸，兄弟攻佔一、三壘，而王勝偉代打掃出再見安打終結比賽，替球隊留下本季第二勝。

兄弟十九歲新秀投手陳琥八局上登板，中繼一點二局無失分，連續解決五名打者，收下個人中職生涯首場勝投。

統一獅、富邦悍將隊昨天同樣上演投手戰，獅隊先發洋投馬丁尼茲在中職初登板，投六點二局只被敲四安，送出七次三振，率隊三比一獲勝，拿下勝投和單場MVP。他提到：「這場自己的感覺不錯，每種球路都有用出來。」

馬丁尼茲的表現讓總教練黃甘霖給予肯定，他也認為，目前三名洋投都投出預期表現，他特別點名首度在例行賽先發蹲捕的陳重羽，「他第一次蹲，把投手引導得很好」；陳重羽坦言「第一次」有些緊張，但隨著比賽進行，就慢慢掌握住節奏。

陳鴻文本季轉戰悍將隊後初登板，昨天投五點一局，被敲出七支安打，包括羅國龍的陽春全壘打，失三分、兩分責失，送出六次三振，吞下敗投。