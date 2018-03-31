棒球／劉柏君 獲選富比士體壇最具影響力女性

2018-03-31 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北報導



「通靈少女」原型人物劉柏君，是台灣首位棒球國際賽女主審，她獲選美國富比士雜誌2018國際體壇最具影響力女性第19名。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 連續劇「通靈少女」原型人物劉柏君，是台灣首位棒球國際賽女主審，她獲選美國富比士雜誌二○一八年國際體壇最具影響力女性第十九名。她開自己玩笑說，「沒想到窮人也可以登上富比士。」

有通靈體質的劉柏君國高中時曾是宮廟仙姑，藉由練空手道、棒球釋放壓力，現在她也想讓運動的魔力在邊緣青少年及未成年媽媽身上發揮作用。

富比士雜誌依據個人或公司來自體育的總收入、媒體曝光度、影響範圍及在運動領域的社會影響力來評分。廿五位入選者為年齡廿四至六十三歲、來自十九個國家、六個運動領域的女性，有運動組織領導人、一線運動員也有女性運動的幕後推手。

今年有三位華人入選，除了劉柏君，還有Nike副總裁暨大中華區總經理董煒及大陸新民晚報體育記者華心怡，第一名是國際足球總會（ＦＩＦＡ）首位女性秘書長、塞內加爾籍的薩穆拉。

劉柏君獲知這項消息後表示非常光榮，她在男性主導的台灣棒球圈持續耕耘，欲打破性別藩籬，不只在國際女子棒球賽執法，也在去年世大運執法。她在提升女性參與運動的努力被看見，去年被提名、申請到參與美國國務院全球運動導師計畫，在美國職業冰球聯盟（ＮＨＬ）實習。

大學讀社工系的劉柏君，兩年前開始在勵馨基金會新北物資中心工作，輔導過許多未成年懷孕、在社會邊緣的青少年，她在全球運動導師計畫提出成立免費的運動社團，鼓勵小媽媽、青少年參與，國務院承諾給予相關經費，但交通便利的固定場地難尋。

她說，體育的師徒關係可讓青少年找到家的感覺，運動可紓解壓力、培養對挫折的忍耐、減少憂鬱，幫助經濟弱勢的小媽媽們不會成為虐兒的高危險群。劉柏君是連續劇「通靈少女」原型人物，自己也曾在鬥爭的宮廟生活中感到無助，靠著練習空手道、打棒球，平衡身心，深知運動的好處。