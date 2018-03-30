中職／馬丁尼茲首戰「很優質」 陳重羽首度蹲捕有功

2018-03-30 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊新洋投馬丁尼茲今天在例行賽初登板，對上富邦悍將隊主投6.2局失1分，送出7次三振，以優質先發表現率獅隊以3：1贏球，也獲選單場MVP，表現讓獅隊總教練黃甘霖讚「很優質」。

在中職首戰就繳出好表現，馬丁尼茲提到，今天自己感覺不錯，每種球路都有在比賽中用上。他唯一失分是在第1局，被胡金龍、林益全連續安打掉1分，因此他也透露，自己從2局起就開始修正投球策略，收到不錯的效果。

馬丁尼茲在官辦熱身賽登板時就是對上富邦悍將隊，但只投4局，被揮出8支安打，失4分，今年在例行賽再碰頭的表現則大不相同，馬丁尼茲表示，「熱身賽時對手都鎖定我投的第一球，所以這場自己有做了一些修正，多投一些內角球。」

對於馬丁尼茲的表現，黃甘霖給好評，另外更點名捕手陳重羽也有功，「今天更開心的是看到重羽的表現，他第一次當捕手，把投手引導得很好，表現滿好的。」

陳重羽去年以捕手身份在選秀會首輪被獅隊選進，他同時也能守外野，加盟後先以外野手身份出賽，今年春訓才開始在比賽中蹲捕，今天則是首度擔任先發捕手，他笑說：「因為是第一次在例行賽蹲，一開始有點緊張，但後來就有慢慢找到比賽的節奏。」

上一場與馬丁尼茲搭配就是對上悍將隊的官辦熱身賽，陳重羽提到，搭配時目前主要還是自己主導配球，但也會視馬丁尼茲的意見才調整，之後換學長江承峰、邱浩鈞、王鏡銘登板時，自己配球的比例就不那麼重，「學長他們都很有經驗。」