中職／兄弟王勝偉代打敲再見安 陳琥後援奪生涯首勝

2018-03-30 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



王勝偉擊出再見安打。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 中信兄弟與猿隊繼開幕周後再度碰頭，今起在台中洲際棒球場進行3連戰，兩隊前8局打完戰成3：3平手，王勝偉9局下代打當英雄，從猿隊守護神陳禹勳手中敲出再見安打，助兄弟以4：3勝出，中止跨季對戰6連敗。

碰上兄弟先發洋投艾迪頓，猿隊4局上先有攻勢，林承飛安打、王柏融失誤上壘，之後陳俊秀再補上安打形成滿壘，2出局後廖健富擊出右外野安打，替猿隊打下2：0領先。

下半局兄還以顏色，吳東融、周思齊分別靠保送和安打上壘，接著張志豪從洋投道恩斯手中揮出中右外野3分砲，兄弟超前比數。但猿隊在6局上靠陳俊秀三壘打和兄弟失誤，又將比分扳成3：3平手。

兩隊一路僵持到9局下，猿隊推出終結者陳禹勳登板，1出局後被張志豪敲安打，之後K掉彭政閔，故意四壞球保送陳子豪形成一、二壘有人，兄弟換王勝偉上場代打，跑者先靠捕逸攻佔上一、三壘，王勝偉擊出左邊方向的再見安打，替兄弟打下勝利。

艾迪頓先發5.1局，被敲出5支安打，送出8次三振，失2分都非自責分，無關勝敗；新秀陳琥第8登板，後援1.2局連續解決5名打者，拿下生涯首勝。猿隊道恩斯則是繳出7局9K失3分表現，陳禹勳吞本季首敗。

【中央社台北30日綜合報導】

中華職棒Lamigo桃猿隊今天與中信兄弟隊交手，兩隊8局打完3比3僵持不下，兄弟隊王勝偉9局代打建功，敲出生涯第2支再見安打，以4比3拿勝，陳琥一軍生涯首勝入袋。

今天比賽前3局兩隊都沒能拿下分數，桃猿4局靠著林承飛安打、失誤、陳俊秀、廖健富接連安打，先取得2比0領先；兄弟隊4局下半反攻，張志豪一棒翻轉戰局，3分砲替球隊取得領先，也是個人本季第2轟、中職生涯400打點達成；桃猿隊6局靠著陳俊秀三壘打、失誤跑回第3分，3比3扳平比數。

王勝偉今天賽前本季3場出賽，總計11打數敲出4支安打、包括1發全壘打，28日與統一獅隊比賽，因為跑壘腿部肌肉緊繃、提前退場，昨天比賽沒有上場，今天雖沒有排在先發打序中，但關鍵時刻上場代打，敲出中職生涯第2支再見安打，幫助球隊拿勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

王勝偉表示，之前跑壘傷勢是因為自己不留心，之後熱身準備會做的更好，目前傷勢已經恢復90%，接下來的比賽也會全力以赴。

王勝偉今天賽前敲出的4支安打都是長打，他表示今年季前自主訓練充分準備，也歸功球隊打擊教練，在攻擊觀念上給予很大的幫助。

兄弟隊年輕投手陳琥今天比賽8局、1人出局壘上有人時登板後援，總計投1.2局沒被敲出安打，投出1次三振，球隊拿下比賽勝利，陳琥也收下個人中職生涯一軍首勝。